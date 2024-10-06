暗示升停板！內地經濟學家任澤平：A股周二開盤即收盤

港股大牛市，A股將於本周二國慶長假後復市，復市後走勢惹關注。曾出任中國恒大集團(3333)首席經濟學家的內地著名經濟學者任澤平，於微博發表對今次中港牛市看法，並認為下周A股「開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節」，市場解讀為其預測A股在周二一開市即升停板。
「信心牛來了！」
他形容，今浪升市為「信心牛」，5年才一遇，市場將經歷4個階段：「看不見—看不起—看不懂—來不及」，低迷了一年的A股和港股，短短一周的漲幅，已經遠超美股、日股，港股更是登頂全球股市榜首，「下一個是開市的A股」，並再強調「信心牛來了，節前內部建議持股過節」。
任澤平又表示，股市上漲有助樓市回暖，通過財富效應傳導。如果股市、樓市持續繁榮，經濟將會隨後觸底復甦，進而改善就業和消費，「政策層面這次要有定力，持續發力，不可虎頭蛇尾」。
「金融戰未停止」
另外，任澤平批評美國的利率政策，稱「大國金融戰從未停止」，在內地救市推升A股港股大漲、全球資金紛紛流入人民幣資產下，美國上月非農就業數據卻超預期，令大手減息預期急降溫，「這才過了半個月，美國就業資料大變臉，美聯儲政策預期引導大變臉，這在歷史上都很罕見。」他指，有人寧願「殺敵一千，自傷八百，寧願扛著如此高的利率，也不願意降息，不願意看到資金流入A股港股人民幣資產。」
「贏來時間視窗」
他表示，希望這一次「我們能保持戰略定力」，把發展放在首要任務。由於美股估值已經很高，房地產漲了很多年，通脹也特別高，加上中東局勢、俄烏局勢，美國自顧不暇，「我們贏來了難得的時間視窗」，稱只要股市繁榮，房地產止跌回穩，經濟復蘇，就業改善，民眾收入增長，企業家積極投資，一片欣欣向榮，則全球資金將會源源不斷流入中國，支援中國經濟發展。