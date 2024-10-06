暗示升停板！內地經濟學家任澤平：A股周二開盤即收盤

港股大牛市，A股將於本周二國慶長假後復市，復市後走勢惹關注。曾出任中國恒大集團(3333)首席經濟學家的內地著名經濟學者任澤平，於微博發表對今次中港牛市看法，並認為下周A股「開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節」，市場解讀為其預測A股在周二一開市即升停板。

「信心牛來了！」

他形容，今浪升市為「信心牛」，5年才一遇，市場將經歷4個階段：「看不見—看不起—看不懂—來不及」，低迷了一年的A股和港股，短短一周的漲幅，已經遠超美股、日股，港股更是登頂全球股市榜首，「下一個是開市的A股」，並再強調「信心牛來了，節前內部建議持股過節」。