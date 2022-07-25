暗黑破壞神全平台上線 網易連升5日後今偏軟

網易聯同暴雪（Blizzard）聯手開發的新手機遊戲《暗黑破壞神:永生不朽》在延遲逾一個多月後，今日在全平台上線。（網上圖片）

網易（9999）聯同美國遊戲廠商暴雪（Blizzard）聯手開發的新手機遊戲《暗黑破壞神:永生不朽》在延遲逾一個多月後，今日在全平台上線，股價連升5日後今日偏軟，最新跌1.1元或0.7%，報150.0元。網易上周連升五日，並高見157.1元創1個月新高。

《暗黑破壞神:永生不朽》遊戲原定於6月23日與區內其他市場同步上線，但在上線前3天時突然宣布延遲上線。開發團隊當時稱，正在對遊戲進行多項調整，支持更大範圍的機型設備，把最高畫質在更多機型上呈現，進行體驗、網絡和性能優化等。該遊戲的官方微博自6月20日起亦顯示為「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

內地去年起整頓網絡遊戲業，券商普遍看好網易下半年遊戲產品線強勁，海外業務會受惠《暗黑破壞神：永生不朽》。富瑞早前發表報告指出，網易首季業績令人驚喜，旗艦遊戲表現強勁，預計受惠海外推出手遊《暗黑破壞神：永生不朽》及《哈利波特：魔法覺醒》，今年下半年網易海外收入佔比會繼續增。

券商普遍看好網易下半年遊戲產品線強勁

大和認為，網易下半年遊戲產品線強勁，疫情下營運相對具彈性，料網易股價表現會優於中國互聯網板塊同業。今年是網易全球擴張的一年，多款遊戲包括《暗黑破壞神：永生不朽》及《哈利波特：魔法覺醒》及《黎明死線》，同時網易為鋪路推出更多3A遊戲，正在加大建設海外工作室，重申「買入」評級。

瑞銀同樣維持網易買入評級，隨著6月推出手遊《暗黑破壞神：永生不朽》，下半年網易表現相對平靜，但仍看好網易堅實的基本面可見性和穩定性。