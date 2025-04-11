暫緩關稅疑操縱市場　特朗普炫耀友人「日賺25億美元」惹爭議(有片)

美國總統特朗普在調整「對等關稅」政策後，美股周三(9日)出現報復性反彈，創下2008年以來最大單日漲幅。特朗普此前在其社交平台發文稱「現在是買入美股的最佳時機」，並特別提及旗下Truth Social的股票代碼「DJT」。最新有曝光的影片，顯示特朗普向他人炫耀其好友、投資人查爾斯·施瓦布(Charles Schwab)在此次股市震盪中獲利25億美元(約195億港元)。有關言論惹論外界質疑特朗普是否涉嫌操縱股市及內幕交易。

白宮通訊顧問馬丁(Margo Martin)在9日晚間在社交平台X發布的影片，顯示特朗普當日在白宮與賓客交談時，提及投資人施瓦布與全美改裝車競賽車隊老闆羅傑·潘斯克(Roger Penske)的投資收益，聲稱兩人當日分別獲利25億美元和9億美元(約70.2億港元)，還說「還不錯吧？」的語氣炫耀此事。

民主黨促查內幕交易

然而，特朗普的做法引發爭議，目前已有數名民主黨參議員質疑他涉嫌利用關稅政策，進行內幕交易或操縱市場，並呼籲國會展開調查。有民主黨議員更表示，美國總統實際上正運作全球最大的市場操縱計劃。

面對輿論壓力，白宮發言人回應稱，總統的社交媒體發言屬於其日常工作職責範疇，並強調在媒體製造市場恐慌之際，總統有義務確保金融市場穩定與美國民眾的經濟安全。發言人否認任何關於內幕交易的指控，稱相關言論僅是總統對經濟形勢的客觀評論。