曹貴子再遭證監提告！涉京玖醫療收購違反受信責任

證監會公布，根據《證券及期貨條例》第214條在原訟法庭展開法律程序，就京玖醫療健康7名前董事及兩名前事實董事涉嫌違反受信責任，尋求法庭對他們作出取消資格令。兩名前事實董事為曹貴子及許家驊，今次亦是證監會根據同一條對曹貴子展開的第二個法律程序，去年亦就曹貴子涉嫌在以GEM上市公司第一信用金融集團的事實董事身分行事時，違反對該公司的受信責任，尋求取消他擔任董事的資格。

證監會經調查後發現，曹貴子及許家驊在2014年8月至2016年6月期間，參與京玖醫療業務或事務的管理及作出董事性質的決策，因此屬京玖醫療的事實董事。而京玖醫療的全資附屬公司於2016年6月以約7,900萬元，從康健國際醫療集團的間接全資附屬公司康健藥業收購新銳醫藥國際控股9.9%已發行股本。曹貴子及許家驊在關鍵時間是康健董事，而曹貴子亦是康健藥業董事。

7,900 萬收購新銳醫藥 9.9% 未披露利益

京玖醫療於2016年6月23日就上述購股交易刊發的公告註明，交易的賣方及其實益擁有人均為獨立於該公司及其關連人士的第三方；交易的代價經京玖醫療集團與賣方公平磋商後釐定；及可從購股交易中獲得裨益。然而，證監會經調查後揭發，有關交易並非經京玖醫療集團與康健藥業公平磋商後進行，而該公司亦無計劃變現有關交易的所述裨益。