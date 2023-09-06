曼聯收購｜據報曼聯賣盤計劃擱置　股價挫18%單日市值蒸發7億美元

曼聯賣盤計劃擱置一事，觸發該股股價於周二（5日）一度大瀉21.8%，是自2012年上市以來的最大跌幅，最終收市報19.35美元，挫18.2%，市值跌至31.6億美元，市值蒸發7億美元。盤後交易時段，曼聯股價僅回升3.1%，報19.95美元。

賣盤計劃或於2025年才再次放售

據英媒《每日郵報》引述消息人士報道，曼聯大股東格拉沙家族，因潛在買家出價不符合原先期望，決定放棄出售球會的談判，但消息人士補充說，談判仍在繼續；另有消息指，格拉沙家族，或於2025年才會再次將球會放盤，以尋求更佳出價。

《每日郵報》報道又指，英國首富拉傑夫及卡塔爾財團的報價，未能達到格拉沙家族對曼聯的估值，格拉沙家族認為曼聯至少值60億鎊。目前曼聯的營業額達到5億英鎊（折合約49.29億港元），是世界上營收最高的球會之一。

目前有了解卡塔爾財團，以及拉傑夫的內部人士均表示，尚未獲悉這樣的結論；而曼聯發言人則拒評有關消息。