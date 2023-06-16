曼聯收購｜賣盤據報將獨家授予卡塔爾財團談判　作價料達60億美元

現多於一個競標者有意收購曼聯

報道引述消息人士表示，現時曼聯大股東格拉沙家族計劃收取現金並退出球會，消息人士續補充道，格拉沙家族目現時更傾向接受卡塔爾體育投資公司的報價，多於另一位有意收購曼聯的英國億萬富翁Jim Ratcliffe的出價，有指他提議予格拉沙家族保留少數曼聯持股，而Ratcliffe為化學品生產商「INEOS」的創始人。

報道指，如該筆獨家談判落實，曼聯將可能再與卡塔爾體育投資公司以外的任何競標者進行談判，但現時未知此限制期會持續多久；消息人士又警告，情況仍在變化，Ratcliffe或提出新價格，屆時可能會阻止卡塔爾體育投資公司獲獨家談判權。