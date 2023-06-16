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財經
2023-06-16 13:00:00

曼聯收購｜賣盤據報將獨家授予卡塔爾財團談判　作價料達60億美元

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曼聯收購｜曼聯賣盤據報將獨家授予卡塔爾財團談判，作價料達60億美元。(資料圖片)

英超球會曼聯（Manchester United，美：MANU）賣盤一事再有新進展。外媒引述消息指，曼聯正商議授予「Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani」為首的卡塔爾體育投資公司獨家談判權，有傳卡塔爾體育投資公司願意出價逾60億美元（折合約469.27億港元）。

現多於一個競標者有意收購曼聯

報道引述消息人士表示，現時曼聯大股東格拉沙家族計劃收取現金並退出球會，消息人士續補充道，格拉沙家族目現時更傾向接受卡塔爾體育投資公司的報價，多於另一位有意收購曼聯的英國億萬富翁Jim Ratcliffe的出價，有指他提議予格拉沙家族保留少數曼聯持股，而Ratcliffe為化學品生產商「INEOS」的創始人。

報道指，如該筆獨家談判落實，曼聯將可能再與卡塔爾體育投資公司以外的任何競標者進行談判，但現時未知此限制期會持續多久；消息人士又警告，情況仍在變化，Ratcliffe或提出新價格，屆時可能會阻止卡塔爾體育投資公司獲獨家談判權。

曼聯收購｜曼聯賣盤據報將獨家授予卡塔爾財團談判，作價料達60億美元。(資料圖片)

收購曼聯或成體育史上最大宗收購

根據紀錄，美國美式足球隊丹佛野馬為目前體育史上最大宗收購，當時沃爾瑪（Walmart）繼承人Rob Walton 以46.5億美元金額成功收購該支球隊，若卡塔爾體育投資公司最終能成功收購曼聯，將會打破該紀錄。

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