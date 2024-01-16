曾失紅底｜文心傳用於軍事研究 憂受制裁 百度瀉11%

港股2024年未見起色，重磅科技股更明顯跑輸，當中百度集團(9888)昨突然大瀉，一度低見99.95元失守「紅底股」，收市報100.5元，插水13.1元或11.5%，創逾1年低，成交額28.9億元，躋第三大活躍港股，單日市值蒸發371億元，至2,843億元。百度大瀉，市場歸咎早前有報道指其人工智能(AI)模型用作軍事研究，惹來市場憂慮集團會成為美國制裁目標，因而引發恐慌性拋售。不過百度昨已跌至接近超賣水平，輪證資金以博反彈為主。

有報道引述內地解放軍相關研究室的論文指，當局已利用百度旗下文心一言及內地上市企業科大訊飛旗下「星火」模型建立聯繫，將數據轉化語言並用於軍事方面的AI研究。及後有指，刊登相關論文的軍事期刊，已在網上下架文章。