曾失紅底｜文心傳用於軍事研究 憂受制裁 百度瀉11%

港股2024年未見起色，重磅科技股更明顯跑輸，當中百度集團(9888)昨突然大瀉，一度低見99.95元失守「紅底股」，收市報100.5元，插水13.1元或11.5%，創逾1年低，成交額28.9億元，躋第三大活躍港股，單日市值蒸發371億元，至2,843億元。百度大瀉，市場歸咎早前有報道指其人工智能(AI)模型用作軍事研究，惹來市場憂慮集團會成為美國制裁目標，因而引發恐慌性拋售。不過百度昨已跌至接近超賣水平，輪證資金以博反彈為主。
有報道引述內地解放軍相關研究室的論文指，當局已利用百度旗下文心一言及內地上市企業科大訊飛旗下「星火」模型建立聯繫，將數據轉化語言並用於軍事方面的AI研究。及後有指，刊登相關論文的軍事期刊，已在網上下架文章。
否認雙方合作 稱一無所知
百度則回應指，文心大模型可供公眾使用，集團與報道中的相關機構沒有任何業務合作或客製化服務，對研究項目一無所知，並強調集團一直致力按照適用法律法規及最佳企業實踐來營運人工智慧相關產品和業務。
大華繼顯認為，百度昨急瀉因市場擔憂美國會因此針對百度並採取制裁措施，加上中國股票市場情緒低迷及中美關係緊張，因此即使只為市場揣測，亦引發大手拋售的恐慌。
跌近超賣區 拖累科指跑輸
百度昨拖累恒生科技指數大跑輸，昨急跌1.9%或66點，至3,404點；至於恒生指數則失28點或0.2%，報16,216點。在百度昨日急插水後，反映其超買超賣程度的14天相對強弱指數(RSI)跌至近32，接近30或以下的超賣區域，市場有意見認為，百度股價或已過分拋售。