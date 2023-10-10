曾彈半成｜恐沙特延遲增產 高盛料油價明年破百美元

以巴突然爆發衝突，將金融市場一併打亂，油價首當其衝！在地緣政局急升溫下，令本來走在回吐路上的油價急轉彎，布蘭特期油昨高見每桶89美元，紐約期油則曾見每桶87.24美元，即一度急升半成。市場普遍認為油價將迎來新升浪，高盛有報告指衝突對石油短期供應不會有影響，惟有機會影響沙特阿拉伯明年初增產的決定，預料油價明年底或見每桶104美元。

倘維持減產 料每桶見104美元

在以色列受襲前的上周五，《華爾街日報》報道指，沙特已向白宮表示，倘油價高企，願意在明年初增加石油產量，行動旨在釋出善意，再以承認以色列協議換取美國的國防協議。高盛目前對油價的基本預測為明年中每桶100美元，惟最新指，以巴衝突已減低沙特短期內增產的可能性，假設沙特明年維持產量不變，該行明年底布蘭特期油的目標看每桶104美元；相反，倘沙特兌現承諾在明年初增產，目標價則降至每桶92美元，不過高盛認為增產的機會已不高。該行又指，伊朗的石油產量在明年有機會放緩，並有機會推高布油價格每桶1美元。

事實上，近日大行對油價的預測愈來愈牛，摩根大通上周指能源板塊或將迎來超級周期，油價每桶或升至150美元。

油金股跑出 北水開閘吸20億

油價昨突圍造好，中國石油(857)漲2.5%；中海油(883)升2.3%；中國石化(386)走高1.5%。金礦股亦造好，紫金礦業(2899)大升3.7%，為表現最好藍籌。

整體大市方面，港股昨因颱風影響只得半日市，雖然地緣政局再度緊張，惟在北水長假後重臨下，恒生指數仍反覆牛皮，全日高低波幅186點，最多漲148點，收市升幅收窄至31點或0.2%，報17,517點；成交額469億元。A股長假後復市則走低，上證綜合指數報3,096點，失13點或0.4%。

港股通開閘即吸資，滬深合共淨買額20.43億元，當中美團(3690)淨吸資6.8億元，騰訊控股(700)則走資逾2億元。