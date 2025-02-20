曾高見88.8元 業績勝預期大行或重估 獅王股價發威

近日股價發威的「獅王」滙豐控股(005)昨公布勝預期的去年度業績並再宣布回購，同時指在重組計劃下，今年目標是減少3億美元成本，明年底前把年化成本減15億美元；同時料今年銀行業務淨利息收益420億美元，即按年少3.4%。花旗認為，按滙豐的成本及淨利息指引，估計可引發市場上調其今年除稅前利潤8%。滙控股價昨放榜後造好，一度高見88.8元，為計入除淨因素後歷來最高，收市報88.4元，升1.2元或1.4%。

派息增 來季回購20億美元

回購方面，滙控擬展開最多達20億美元的股份回購，預計於今年第一季業績公布前完成。

除成本及淨利息指引，滙控繼去年中期業績提出2025年平均有形股本回報(RoTE)約15%的指引後，最新將15%的目標延至2025至2027年3年。另外，集團擬續將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，今年派息率目標維持在50%。

艾橋智：裁員比例少於8%

市場關注滙控的裁員情況，行政總裁艾橋智預期今年裁減人數佔總數低於8%，以薪酬較高的職位為主。集團預期，2025及2026年須承擔18億美元遣散和其他預付成本。