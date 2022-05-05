最低工資｜勞聯倡增至時薪46元

勞聯主席兼選委會界別立法會議員林振昇表示，參考了兩人家庭領取的綜援，連同租金津貼及水費排污費津貼，每月可獲約9,600元，但現時領取37.5元最低工資的打工仔，每月工作26天僅賺取7,800元，比兩人綜援家庭的收入少兩成，可見現時的最低工資未能鼓勵就業，滯後通脹。

港九勞工社團聯會周四舉辦「勞動何價？」記者會，提倡最低工資委員會調整最低工資水平，由現時的時薪37.5元提升至46元。

加薪對企業僅構輕微壓力

勞聯引述最低工資委員會的研究表示，若最低工資加至44元，薪酬開支只會增加1.3%，就算加至46元也不會為企業帶來太大壓力。再者，統計處最新數據顯示，現時僅約1.4萬人領取最低工資，對於企業而言，負擔不大。勞聯同時建議，最低工資的檢討時間由兩年一檢變成每年一檢。

最低工資委員會於上月20日起，就法定最低工資水平檢討展開為期6星期的公眾諮詢，最遲於今年10月底向行政長官會同行政會議提交建議報告。

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