最優惠利率｜中銀、滙豐、恒生最優惠利率P上調0.125厘至5.875厘　一文睇清各間銀行利率變化（持續更新）

最優惠利率｜美國聯儲局7月27日宣布加息0.25厘，目前聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘。本文整理各間銀行利率變化，目前滙豐上調最優惠利率至0.125厘至5.875厘。 【7月28日更新】南洋商業銀行上調最優惠利率至0.375厘、大新銀行及上商最優惠利率上調至6.125%

最優惠利率｜何為P按 P按是來自銀行最傳統的「最優惠利率」，即為Prime Rate，是活期利率的一種。而最優惠利率，就是銀行計算借出資金能有多少基本利潤的利率，P按便是以此為準。 香港各銀行的最優惠利率，大部分情況下與美國同步，故美國加息時，香港會加息；美國減息香港亦會減息；風險而言亦較H按低得多。 最優惠利率｜P按有何價值？ 儘管較少按揭人士會使用P按，但這仍然是香港銀行，以至金管局的指標。因此P按仍然具有參考價，例如H按計劃的「封頂位」鎖息上限，仍以P按為指標。

中銀：年利率 P 加至5.875厘 中銀香港(2388)宣布，自2023年7月31日（星期一）起，該行的最優惠利率上調至5.875厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.75厘加至0.875厘。 中銀香港上一次加息為5月8日起，該行港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.75厘。 此外，中銀香港亦推出優惠計劃，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。 詳情：中銀香港 滙豐：上調P 由0.125厘至5.875厘 滙豐7月27日最新公布，該行由2023年7月28日（星期五）起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率 5.75% 調高至5.875%。 滙豐對上一次於2023年5月5日調整港元最優惠利率，當時加息12.5 點子；而滙豐再上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平。 滙豐港元儲蓄存款戶口的利率調高12.5點子；同時上調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.875%至1%。 滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子，另每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信有關港元利率的調整合適，該行會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。 詳情：滙豐銀行 渣打：最優惠利率維持6厘 渣打銀行6月15日公布，該行最優惠利率維持6厘不變。 該行上次加息為5月8日，上調港元最優惠貸款利率0.125厘，由年息5.875厘調升至6厘；港元儲蓄戶口利率由年息0.625厘上調至0.75厘。 前一次該行最優惠貸款利率於2022年12月15日更改，加0.25厘，當時最優惠貸款利率年息5.875厘。 詳情：渣打銀行

恒生 銀行 ：維持年利率5.875厘 恒生(011)宣布，將港元最優惠年利率上調至於5.875厘。 同時，該行港元儲蓄存款年利率亦上調。存款結餘5,000元或以上的年利率為0.875厘。 上一次加息是2023年5月5日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平。 恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行考慮到各方面的因素，包括宏觀經濟、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘，決定上調最優惠利率。 詳情：恒生銀行 南洋商業銀行： 年利率 6.125厘 南洋商業銀行最新宣布，7月31日將調高港元最優惠利率0.375厘，高於大行，由5.75厘加至6.125厘。 南商同時上調港元活期存款利率，視乎不同存款結餘，加息幅度介乎0.05厘至0.25厘；而該行給結餘達15萬元或以上的存戶，活期存息達1厘，較大部分同行加息後的0.875厘更高。 詳情：南洋商業銀行 大新銀行： 年利率 6.125% 大新銀行宣布，將調整該行的港元儲蓄存款年利率及港元最優惠利率。由7月31日起，該行港元儲蓄存款年利率將由0.75%調整至0.875%；港元最優惠利率，將由年利率6%調整至6.125%。 詳情：大新銀行 上海商業銀行： 年利率 6.125% 上海商業銀行（上商）宣布，將由2023年7月31日起，上調港元最優惠利率由 6%至 6.125%，加幅為12.5點子；該行同日亦上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達港幣1萬元或以上的儲蓄存款利率，將由0.75%上調至0.875%。 詳情：上海商業銀行