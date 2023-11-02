最優惠利率｜恒生、滙豐維持最優惠利率P為5.875厘　各間銀行利率走勢變化一文睇清（持續更新）

最優惠利率｜ 美國聯儲局11月2日再次宣布暫停加息，目前聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘。《am730》在本文整理各間銀行利率變化，目前滙豐維持最優惠利率維持5.875厘。

最優惠利率｜何為P按

P按是來自銀行最傳統的「最優惠利率」，即為Prime Rate，是活期利率的一種。而最優惠利率，就是銀行計算借出資金能有多少基本利潤的利率，P按便是以此為準。

香港各銀行的最優惠利率，大部分情況下與美國同步，故美國加息時，香港會加息；美國減息香港亦會減息；風險而言亦較H按低得多。

最優惠利率｜P按有何價值？

儘管較少按揭人士會使用P按，但這仍然是香港銀行，以至金管局的指標。因此P按仍然具有參考價，例如H按計劃的「封頂位」鎖息上限，仍以P按為指標。