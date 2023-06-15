最優惠利率｜滙豐中銀渣打恒生維持最優惠利率P不變　一文睇清各間銀行利率變化（持續更新）

最優惠利率｜美國聯儲局6月15日宣布暫停加息，現時聯邦基金利率目標區間維持至介乎5厘至5.25厘。本文整理各間銀行利率變化，目前滙豐、中銀、渣打、恒生均宣布維持最優惠利率。

滙豐：維持 最優惠利率為 5.75厘

滙豐最新公布，該行最優惠利率維持不變。該行5月5日上調最優惠利率至5.75厘。滙豐上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平。

今年3月聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日亦宣布利率維持不變。滙豐現時的港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變，港元戶口結餘5,000元或以上的年利率為0.75厘，結餘5,000元以下維持零息。

詳情：滙豐銀行

中銀：年利率 維持為5.75厘

中銀香港(2388)宣布，該行的最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變於5.75厘。

中銀香港上一次加息為5月8日起，該行港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.75厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.625厘調整至0.75厘。

中銀香港再上一次加息是2023年5月8日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，中銀當日亦宣布維持不變。

詳情：中銀香港

渣打：最優惠利率維持6厘

渣打銀行6月15日公布，該行最優惠利率維持6厘不變。

該行上次加息為5月8日，上調港元最優惠貸款利率0.125厘，由年息5.875厘調升至6厘；港元儲蓄戶口利率由年息0.625厘上調至0.75厘。

前一次該行最優惠貸款利率於2022年12月15日更改，加0.25厘，當時最優惠貸款利率年息5.875厘。

詳情：渣打銀行