最優惠利率｜滙豐中銀渣打恒生維持最優惠利率P不變　一文睇清各間銀行利率變化（持續更新）

最優惠利率｜美國聯儲局6月15日宣布暫停加息，現時聯邦基金利率目標區間維持至介乎5厘至5.25厘。本文整理各間銀行利率變化，目前滙豐、中銀、渣打、恒生均宣布維持最優惠利率。
【6月15日更新】滙豐、中銀、渣打、恒生最優惠利率將維持不變
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香港銀行最優惠利率（截至6月15日）
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滙豐：維持最優惠利率為5.75厘
滙豐最新公布，該行最優惠利率維持不變。該行5月5日上調最優惠利率至5.75厘。滙豐上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平。
今年3月聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日亦宣布利率維持不變。滙豐現時的港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變，港元戶口結餘5,000元或以上的年利率為0.75厘，結餘5,000元以下維持零息。
詳情：滙豐銀行
中銀：年利率維持為5.75厘
中銀香港(2388)宣布，該行的最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變於5.75厘。
中銀香港上一次加息為5月8日起，該行港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.75厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.625厘調整至0.75厘。
中銀香港再上一次加息是2023年5月8日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，中銀當日亦宣布維持不變。
詳情：中銀香港
渣打：最優惠利率維持6厘
渣打銀行6月15日公布，該行最優惠利率維持6厘不變。
該行上次加息為5月8日，上調港元最優惠貸款利率0.125厘，由年息5.875厘調升至6厘；港元儲蓄戶口利率由年息0.625厘上調至0.75厘。
前一次該行最優惠貸款利率於2022年12月15日更改，加0.25厘，當時最優惠貸款利率年息5.875厘。
詳情：渣打銀行
恒生：維持年利率5.75厘
恒生(011)宣布，將港元最優惠年利率維持於5.75厘。 同時，該行港元儲蓄存款年利率亦維持不變。存款結餘5,000元或以上的年利率維持0.75厘。
上一次加息是2023年5月5日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平；2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，恒生當日亦宣布維持不變。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行根據多個因素決定最優惠利率水平，包括宏觀經濟狀況、資金成本、本港銀行同業拆息走勢及銀行體系結餘等，故決定上調最優惠利率，並將繼續密切留意市場環境發展，適切地調整利率水平。
詳情：恒生銀行
東亞：年利率6厘
東亞銀行宣布，自5月8日起，將港元最優惠利率由5.875厘調高至6厘。
東亞又指，存款額5,000港元以上的港元標準儲蓄存款利率，亦將由目前的0.625厘調高至0.75厘。
詳情：東亞銀行
工銀亞洲：年利率6厘
工銀亞洲表示，該行港元最優惠利率將由年息5.875%調整至年息6%，幅度為0.125%。同時，戶口結餘達5,000港元或以上的港元儲蓄存款利率，將由年息0.625%調整至年息0.75%，以上調整由2023年5月8日起生效。
詳情：工銀亞洲
華僑永亨：年利率6.25厘
華僑永亨銀行指，由5月30日起，該行港元最優惠利率由年息6.125厘上調至6.25厘；美元最優惠利率由年息7.25厘調升至年息7.5厘。
港元儲蓄存款利率亦作調整，首100萬元之結餘由0.875厘上調至1厘；其後結餘則由0.725厘上調至0.85厘。
詳情：華僑永亨