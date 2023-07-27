最優惠利率｜滙豐最優惠利率P上調0.125厘至5.875厘　一文睇清各間銀行利率變化（持續更新）

【7月27日更新】滙豐上調最優惠利率至0.125厘至5.875厘

最優惠利率｜美國聯儲局7月27日宣布加息0.25厘，目前聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘。本文整理各間銀行利率變化，目前滙豐上調最優惠利率至0.125厘至5.875厘。

滙豐：上調P 由0.125厘至5.875厘

滙豐7月27日最新公布，該行由2023年7月28日（星期五）起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率 5.75% 調高至5.875%。

滙豐對上一次於2023年5月5日調整港元最優惠利率，當時加息12.5 點子；而滙豐再上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平。

滙豐港元儲蓄存款戶口的利率調高12.5點子；同時上調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.875%至1%。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子，另每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信有關港元利率的調整合適，該行會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

詳情：滙豐銀行

中銀：年利率 維持為5.75厘

中銀香港(2388)宣布，該行的最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變於5.75厘。

中銀香港上一次加息為5月8日起，該行港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.75厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.625厘調整至0.75厘。

中銀香港再上一次加息是2023年5月8日，當時該行上調最優惠利率12.5點子至5.75厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，中銀當日亦宣布維持不變。

詳情：中銀香港

渣打：最優惠利率維持6厘

渣打銀行6月15日公布，該行最優惠利率維持6厘不變。

該行上次加息為5月8日，上調港元最優惠貸款利率0.125厘，由年息5.875厘調升至6厘；港元儲蓄戶口利率由年息0.625厘上調至0.75厘。

前一次該行最優惠貸款利率於2022年12月15日更改，加0.25厘，當時最優惠貸款利率年息5.875厘。

詳情：渣打銀行