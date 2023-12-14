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財經
2023-12-14 12:07:00

最優惠利率｜滙豐維持最優惠利率P為5.875厘　各間銀行利率走勢變化一文睇清（持續更新）

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滙豐維持最優惠利率為5.75厘。（林俊源攝）

最優惠利率｜美國聯儲局12月14日再次宣布暫停加息，目前聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘。《am730》在本文整理各間銀行利率變化，目前滙豐維持最優惠利率維持5.875厘。

【12月14日更新】滙豐維持最優惠利率P為5.875厘

最優惠利率｜何為P按

P按是來自銀行最傳統的「最優惠利率」，即為Prime Rate，是活期利率的一種。而最優惠利率，就是銀行計算借出資金能有多少基本利潤的利率，P按便是以此為準。

香港各銀行的最優惠利率，大部分情況下與美國同步，故美國加息時，香港會加息；美國減息香港亦會減息；風險而言亦較H按低得多。 

最優惠利率｜P按有何價值？

儘管較少按揭人士會使用P按，但這仍然是香港銀行，以至金管局的指標。因此P按仍然具有參考價，例如H按計劃的「封頂位」鎖息上限，仍以P按為指標。

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滙豐銀行：維持P為5.875厘

滙豐12月14日最新公布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.875%水平。滙豐對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息12.5 點子。

滙豐現時港元儲蓄存款戶口的利率為12.5點子；美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，年利率1%。

詳情：滙豐銀行

恒生銀行：維持年利率5.875厘

恒生11月2日最新公布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.875%水平。滙豐對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息12.5 點子。

恒生現時港元儲蓄存款戶口的利率為12.5點子；美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，年利率1%。

詳情：恒生銀行

中銀香港：維持年利率5.875厘

中銀香港(2388)11月2日宣布，該行的最優惠利率維持為5.875厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.75厘加至0.875厘。

此外，中銀香港亦推出優惠計劃，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

詳情：中銀香港

渣打：最優惠利率維持6.125厘

渣打銀行11月2日公布，該行最優惠利率維持6.125厘不變。

詳情：渣打銀行

南洋商業銀行：年利率6.125厘

南洋商業銀行最新宣布，7月31日將調高港元最優惠利率0.375厘，高於大行，由5.75厘加至6.125厘。

南商同時上調港元活期存款利率，視乎不同存款結餘，加息幅度介乎0.05厘至0.25厘；而該行給結餘達15萬元或以上的存戶，活期存息達1厘，較大部分同行加息後的0.875厘更高。

詳情：南洋商業銀行

大新銀行：年利率6.125%

大新銀行宣布，將調整該行的港元儲蓄存款年利率及港元最優惠利率。由7月31日起，該行港元儲蓄存款年利率將由0.75%調整至0.875%；港元最優惠利率，將由年利率6%調整至6.125%。

詳情：大新銀行

上海商業銀行：年利率6.125%

上海商業銀行（上商）宣布，將由2023年7月31日起，上調港元最優惠利率由 6%至 6.125%，加幅為12.5點子；該行同日亦上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達港幣1萬元或以上的儲蓄存款利率，將由0.75%上調至0.875%。

詳情：上海商業銀行

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恒生上調港元最優惠利率及儲蓄存款利率。(資料圖片)

東亞銀行：年利率6厘

東亞銀行宣布，自5月8日起，將港元最優惠利率由5.875厘調高至6厘。

東亞又指，存款額5,000港元以上的港元標準儲蓄存款利率，亦將由目前的0.625厘調高至0.75厘。

詳情：東亞銀行

工銀亞洲：年利率6厘

工銀亞洲表示，該行港元最優惠利率將由年息5.875%調整至年息6%，幅度為0.125%。同時，戶口結餘達5,000港元或以上的港元儲蓄存款利率，將由年息0.625%調整至年息0.75%，以上調整由2023年5月8日起生效。

詳情：工銀亞洲

華僑永亨年利率6.25厘

華僑永亨銀行指，由5月30日起，該行港元最優惠利率由年息6.125厘上調至6.25厘；美元最優惠利率由年息7.25厘調升至年息7.5厘。

港元儲蓄存款利率亦作調整，首100萬元之結餘由0.875厘上調至1厘；其後結餘則由0.725厘上調至0.85厘。

詳情：華僑永亨

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最優惠利率｜常見問題

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