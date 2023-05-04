最優惠利率｜滙豐P上調12.5點子至5.75厘　一文睇清各間銀行利率變化（持續更新）

【5月4日更新】滙豐上調最優惠利率

美國今（4日）再度加息0.25厘，現時聯邦基金利率目標區間上調至介乎5厘至5.25厘。本文整理各間銀行利率變化，其中滙豐率先上調最優惠利率至5.75厘。

滙豐： 上調 至5.75厘

滙豐最新公布，該行最優惠利率上調至5.75厘。滙豐上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年3月聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日亦宣布利率維持不變。

滙豐現時的港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變，港元戶口結餘5,000元或以上的年利率為0.75厘，結餘5,000元以下維持零息。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調500點子。在不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適，滙豐會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

詳情：滙豐銀行

恒生：年利率5.625厘

恒生上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，恒生當日亦宣布維持不變。

恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持0.6250%。

詳情：恒生銀行

中銀：年利率5.625厘

中銀香港上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，中銀當日亦宣布維持不變。

港元活期儲蓄存款利率亦同步上調0.25厘，年利率加至0.625厘。

詳情：中銀香港