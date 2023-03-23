最優率利率｜滙豐恒生P不變維持5.625厘　一文睇清各間銀行利率變化（3月23日更新）

美國再度加息0.25厘，現時聯邦基金指標利率至介乎4.75至5厘。本文整理各間銀行利率變化，其中滙豐（005）表示最優率利率不變，維持5.625厘。

滙豐：維持5.625厘

滙豐（005）最新公布，該行最優率利率不變，將維持5.625厘。滙豐上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日亦宣布利率維持不變。

滙豐現時的港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變，港元戶口結餘5,000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5,000元以下維持零息。

恒生：年利率5.625厘

恒生（011）最新公布，該行最優率利率不變，將維持5.625厘。

上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，恒生當日亦宣布維持不變。

恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持0.6250%。

詳請：恒生銀行