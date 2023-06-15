最少十項｜減息降準如箭在弦 內地急謀對策救市

分析指，當局將較預期為早減息，以反映人行採取逆周期調節及穩定增長的迫切性。(資料圖片)

內地近期經濟數據欠佳，復甦力度失去明顯動力，外電引述消息指，內地急召商界領袖、經濟學家開緊急會議，擬將推出一籃子刺激措施救內需及內房。另外，多間大行預期，中國人民銀行短期內亦會持續減息、減存款準備金率放水，以全方位推動經濟。

據外電報道，內地多個政府部門正擬定至少十多項措施，將涵蓋由房地產、提振內需等多方面，除減息外，將考慮下調銀行已借出去的房貸利率，並通過政策金融工具為「保交樓」提供更多融資支持，據報國務院最快明日討論，但最終方案可能有變。

另外，繼早前五大國有銀行調低人民幣活期及定期存款利率介乎5點子至15點子後，日前人行將逆回購利率下調0.1厘，至1.9厘，因而令多間大行估計當局減息、降準亦如箭在弦。

寬鬆措施將不利內銀

花旗稱，當局將較預期為早減息，以反映人行採取逆周期調節及穩定增長的迫切性，尤其應對4月及5月經濟走弱，預計人行短期內率先於今日及本月20日下調中期借貸便利(MLF)及貸款市場報價利率(LPR)10個點子。

不過，該行認為這些寬鬆措施將為內銀造成不利，假設MLF和LPR下調10個基點，預測內銀股明年淨息差及盈利將分別跌5.1個點子及4%，當中中國銀行(3988)、工商銀行(1398)、農業銀行(1288)恐面臨更大淨息差壓力。而按揭貸款將重新定價，對按揭貸款敞口較高的銀行包括建設銀行(939)、工行及郵儲銀行(1658)衝擊較大。

高盛認為減逆回購利率，或暗示將有額外寬鬆貨幣政策，除本月減MLF及LPR外，原預期本月降準0.25個百分點預測，改為第三季，因歷史上人行幾乎未於同一個月內下調政策利率和存準率。巴克萊則料今年第三季至明年首季，每個季度都會減息10個點子及降準0.25個百分點，以促進信貸擴張。