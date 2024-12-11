最強救市調不敵獲利盤 恒指先升後回 跌102點 觀望中經會

港股在周一爆升後，昨日高開低收。中央政治局會議以罕見的積極方向振興經濟，但恒指高開655點、重上21,000關，已見全日高位；最後恒指更要倒跌102點，收報20,311點，失守50天線(現處20,373點)；全日成交2,475億元。但值得留意的是，截至晚上9時，夜期轉升，最新高水163點報20,474點，即全數攀回昨日跌幅。 數據顯示，南向資金昨日淨賣出港股103.24億港元。 預期今明兩日中經會召開 展望今明兩日，是早前《彭博》報道中央經濟工作會議的會期，市場仍留意會否在振經濟方面有新消息。

中央政治局會議周一表明，明年貨幣政策由「穩健」轉向至「適度寬鬆」，為2011年以來首次改變貨幣政策，與此同時，財政政策也轉為更加積極，並首次要加強超常規逆周期調節。 大摩：近十年最進取刺激取態 摩根史丹利首席經濟學家邢自強形容，那是近十年來最進取的刺激政策語調，相信內地的赤字對GDP比率將有機會上升到4%，更多的消費補貼也有可能出台，但具體的財政擴張規模仍是未知之數。 雖然多家券商都認為，救市的調子超預期；但投資者在大市衝高千點後卻選擇先行獲利觀望。

爆升股紛見回吐 周一升幅顯著的板塊見回吐。內房報跌，龍湖(960)全日挫4.2%，旭輝(884)跌6.7%，周一錄得雙位數升幅的世茂(813)和融創(1918)，回吐8至9%。 急升的券商股整體回落。中信証券(6030)、中金(3908)和光大證券(6178)全線跌超過5%；招商證券(6099)更跌一成。 新股毛戈平每手賺2280元 焦點股份方面，粵海投資(270)分派粵海置地(124)作特別股息，粵投大升8.2%，但粵海置地大跌17%。人氣新股、凍資王毛戈平(1318)上市，開市升六成之後繼續向上，收市升76.5%報52.6元。每手100股，不計手續費一手賺2,280元。