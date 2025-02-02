最強蘋果分析師郭明錤：AI對iPhone銷售無大幫助

被指為「最懂蘋果的分析師」、天風國際證券分析師郭明錤發布最新報告指出，蘋果旗下iPhone的收入因產品組合持續改善而抵銷出貨量下滑的影響，但這一策略的有效性已進入倒數，如果不調整策略，及至2026年iPhone的收入可能出現中個位數的按年下跌。另外，報告又指Apple Intelligence對iPhone銷售並無太大幫助。

明年銷售或中個位數下跌

郭明錤的調整估計，整體iPhone在去年第四季度的出貨量下降了約5.8%，但iPhone收入僅下降0.8%，原因在於iPhone在期內的產品出貨組合進一步優化。以新型號Pro系列佔總出貨量而言，從2023年第四季度的54%，顯著提升至61%。此外，購買Pro系列的用戶有很大機會選擇加價購買更高存儲空間的版本，因此Pro系列對平均單價的貢獻非常顯著。他認為，不是每家公司都能以提高單價抵銷出貨量下滑，以維持收入，這需要具備強大的品牌力。