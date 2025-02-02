最強蘋果分析師郭明錤：AI對iPhone銷售無大幫助

被指為「最懂蘋果的分析師」、天風國際證券分析師郭明錤發布最新報告指出，蘋果旗下iPhone的收入因產品組合持續改善而抵銷出貨量下滑的影響，但這一策略的有效性已進入倒數，如果不調整策略，及至2026年iPhone的收入可能出現中個位數的按年下跌。另外，報告又指Apple Intelligence對iPhone銷售並無太大幫助。
明年銷售或中個位數下跌
郭明錤的調整估計，整體iPhone在去年第四季度的出貨量下降了約5.8%，但iPhone收入僅下降0.8%，原因在於iPhone在期內的產品出貨組合進一步優化。以新型號Pro系列佔總出貨量而言，從2023年第四季度的54%，顯著提升至61%。此外，購買Pro系列的用戶有很大機會選擇加價購買更高存儲空間的版本，因此Pro系列對平均單價的貢獻非常顯著。他認為，不是每家公司都能以提高單價抵銷出貨量下滑，以維持收入，這需要具備強大的品牌力。
然而，郭明錤認為Pro機型佔比不可能無止境地提高，收入開始下降就是一個警號，如果不調整產品與銷售策略，按照這一趨勢發展下去，2026年就可能會看到iPhone收入出現中個位數的同比下降。
料用戶對Apple Intelligence興趣不高
另外，郭明錤假設美國佔美洲總銷售及出貨量約75%，並據蘋果上月30日的財報，上季美國佔全球iPhone出貨量31.8%，2023年第四季度為31.7%；日本上季與2023年第四季度佔分別佔7.2%與6.5%，以全球上季的iPhone 16系列出貨量與2023年第四季度的iPhone 15系列出貨量分別約6,600萬部與6,800萬部計，新款iPhone在美國上季度的出貨量略有同比下降。很有趣的是，沒有提供Apple Intelligence的日本市場反而實現高個位數同比增長，反映用戶對Apple Intelligence興趣不高。