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財經
2024-02-05 04:30:26
日報

最後衝刺｜入市意欲仍偏弱 港股兔年瀉30% 海嘯後差

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港股 港股

港股迎來今個農曆年最後一周交易日，由於癸卯兔年恒生指數以近全年高位開局，今年累積跌幅大，截至上周五收報15,533點計，已大瀉6,511點或29.5%，為2008戊子鼠年、即「金融海嘯」年大挫46.4%後，15年來以幅度計表現最差的農曆年。有中資券商認為市場入市意欲仍偏弱，惟中長線仍不能過分悲觀。

A股上周瀉6%  兔年暫失16%

以點數計，恒指兔年跌幅暫時僅次於2021辛丑牛年，當年恒指由三萬關樓上直墮，全年大瀉6,623點；恒指上周則累失419點或2.6%，至15,533點。至於A股上證綜合指數上周連跌5日，全周累挫6.2%，暫時在兔年累積大跌16.4%。

美股上周五再破頂，惟港股美國預託證券(ADR)普遍走低，美團(3690)ADR較港再低2.1%，騰訊控股(700)ADR亦低1.2%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開140點，至15,393點，意味兔年跌幅仍有機會擴大。

大市本周焦點落在周三公布截至去年底止第三季季績的阿里巴巴(9988)身上，大行預料其經調整溢利介乎449億元至519億元人民幣，按年料由悲觀的跌10.1%，至樂觀的升3.8%。另外，近日傳出內地首批房地產項目「白名單」已相繼出爐，當中有指碧桂園(2007)、旭輝集團(884)及遠洋集團(3377)等均表示有項目上榜，暫時分別涉及約30個、18個及20個項目，料內房本周會因而見波動。

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中金：中期不必過分悲觀

中金有報告指，當前市場估值、成交等情緒指標仍處於歷史偏底部區間，投資者入市意願偏弱，但考慮到近期政策陸續出台和落地，有助短期流動性風險的化解及投資者信心的提振，後市具備繼續修復動能。雖然春節前後因長假因素影響市場短期或仍有波動，但對A股中期表現不必過分悲觀。

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