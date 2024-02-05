最後衝刺｜入市意欲仍偏弱 港股兔年瀉30% 海嘯後差

港股迎來今個農曆年最後一周交易日，由於癸卯兔年恒生指數以近全年高位開局，今年累積跌幅大，截至上周五收報15,533點計，已大瀉6,511點或29.5%，為2008戊子鼠年、即「金融海嘯」年大挫46.4%後，15年來以幅度計表現最差的農曆年。有中資券商認為市場入市意欲仍偏弱，惟中長線仍不能過分悲觀。

A股上周瀉6% 兔年暫失16%

以點數計，恒指兔年跌幅暫時僅次於2021辛丑牛年，當年恒指由三萬關樓上直墮，全年大瀉6,623點；恒指上周則累失419點或2.6%，至15,533點。至於A股上證綜合指數上周連跌5日，全周累挫6.2%，暫時在兔年累積大跌16.4%。