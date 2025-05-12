最快本周來港招股！ 寧德時代限制美國投資

全球最大電動車電池製造商寧德時代最快本周來港招股！外電指，計劃在港第二上市的寧德時代或最快今日開始接受投資者認購，意味新股進程已入直路。報道亦引述消息指，集團決定以Reg 2(Regulation S，規則S)發售新股，意味不允許向美國境內投資者銷售，可部分免於向美國監管機構申報的義務。

根據Reg 2，若證券或債券於美國境外發行，則可不受美國證券法信息披露規則的管轄，但不得向美國境內投資者銷售及展示，過往不少內房的美元債均以Reg 2形式發售。外電指，巨型新股限制美國投資者是不尋常做法，不過美國不少機構投資者均擁有離岸帳戶，意味美國大戶仍可以參與寧德時代的認購，惟部分基金仍會被排除在外，如擁有零售資金的境內共同基金。