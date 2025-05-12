最快本周來港招股！ 寧德時代限制美國投資

全球最大電動車電池製造商寧德時代最快本周來港招股！外電指，計劃在港第二上市的寧德時代或最快今日開始接受投資者認購，意味新股進程已入直路。報道亦引述消息指，集團決定以Reg 2(Regulation S，規則S)發售新股，意味不允許向美國境內投資者銷售，可部分免於向美國監管機構申報的義務。
根據Reg 2，若證券或債券於美國境外發行，則可不受美國證券法信息披露規則的管轄，但不得向美國境內投資者銷售及展示，過往不少內房的美元債均以Reg 2形式發售。外電指，巨型新股限制美國投資者是不尋常做法，不過美國不少機構投資者均擁有離岸帳戶，意味美國大戶仍可以參與寧德時代的認購，惟部分基金仍會被排除在外，如擁有零售資金的境內共同基金。
豁免部分美國申報 減法律責任
消息又指，寧德時代之所以按Reg 2發售，是為了減低其面臨的美國法律責任，而即使部分美國基金無法參與，相信集團仍有足夠的認購需求。
寧德時代今年1月被美國國防部列入涉軍企業黑名單，指集團嫌與中國軍方有關，寧德時代及後回應稱指控與事實不符，完全沒有根據。另外，上月中美國眾議院中國特設委員會更呼籲摩根大通和美國銀行退出寧德上市工作。
集資逾3百億 勢成全球新股王
寧德時代最新傳出的集資額為40億美元(約312億港元)，將成為今年全球最大新股，惟較早前傳出的50億美元少，惟若超額配股權獲行使，集資額可達53億美元，並預料超額配股權很大機會行使；而其招股價可能較深圳上市的股價折讓少過10%以內，最低折讓5%。寧德時代A股上周五每股收報248.27元人民幣。
外電又引述消息指，科威特投資局、中國石化(386)及高瓴投資有興趣入股寧德時代，而寧德時代基石投資者獲分配的股份，將佔新股發售逾一半。