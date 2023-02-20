會計師行｜安永女員工實名指控高層遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查

安永日前爆出內部性騷擾事件，有女員工發實名舉報信，指被高級職員性騷擾及職場欺凌。安永確認接到舉報，表示已啟動獨立部門進行的內部調查程序，又強調對不道德行為零容忍，會對收到的舉報徹底調查。

安永表示，公司的《全球行為準則》為機構內全體人員提供了行為道德框架，無論個人在機構中屬於何種職位、職級或部門都必須遵守。對於收到的所有報告，公司都高度重視，並在嚴格保密的前提下對其進行徹底調查。

女員工公開信指被性騷擾

該名安永女員工指，自己和女同事近日受邀到KTV時，被高管性騷擾，其後向其他上司投訴，卻遭坐視不理，甚至對作出職場霸淩行為。

女員工在信中稱，「在工作延伸場合中召集催促女同事前來陪同老闆、慫恿老闆進行肢體接觸，面對性騷擾的發生，兩人作為團隊核心領導人，不僅沒有立刻製止保護下屬，反而樂見其成，並在事後污名化受害者以為自己的所作所為開脫」。

她又於信中指出，自己認可4大企業文化和員工價值觀，但表示「卻沒想到如今被區域高層視為草芥肆意踐踏、被直屬上級利用、作為取悅其頂頭上司的性資源進行利益輸送，我也為組織者、慫恿者的冷眼旁觀、惡意中傷感到無比心寒和悲哀」。

安永隨後確認接到舉報，表示已啟動獨立部門進行的內部調查程序，又強調對不道德行為零容忍，會對收到的舉報徹底調查，並採取措施確保相關人員安全。