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財經
2023-07-14 14:05:00

會議成本｜開會半句鐘原來消耗公司逾1.5萬港元　Shopify：鼓勵員工減少開會

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會議成本｜開會半句鐘原來消耗公司逾1.5萬港元，Shopify鼓勵員工減少開會。(unsplash)

果然時間就是金錢！電商公司Shopify日前公布新計算工具，以鼓勵員工減少開會。結果發現，每次開會涉及的成本極高，Shopify表示，希望讓員工自行決定，是否值得花時間開「不必要的會議」。

Shopify：開會半句鐘消耗公司逾1.5萬港元

《彭博社》日前報道，該會議成本計算機工具，已加入至員工內部日曆中，為3人或3人以上的會議，計算並放上粗略估算的價格標籤。Shopify指，估算是基於員工平均薪酬數據、會議持續時間和參與人數。

Shopify數據顯示，以3名員工的會議作計算，一般30分鐘的會議，將消耗公司700美元到至1,600美元（折合約5,471至1.25萬港元）不等；若會議中再增加一名高層或高級員工，成本更會增至2,000美元（折合約1.56萬港元）以上。

會議成本｜開會半句鐘原來消耗公司逾1.5萬港元，Shopify鼓勵員工減少開會。(unsplash)

Shopify首席營運總監：時間就是金錢

Shopify首席營運總監Kaz Nejatian表示，但是很多人在會議上花費的金錢，遠多於外出吃晚餐，希望告訴員工，時間就是金錢。

Kaz Nejatian續指，措施提高許多員工生產力，據悉，改革以來Shopify已成功取消逾1.2萬項活動，當中大部份是重覆會議；亦成功為員工騰出逾32.2萬小時來完成工作。

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