會議紀錄顯示聯儲局仍決心加息遏通脹 有委員認為目標利率應升至5.4厘

美國聯儲局發表上月議息會議紀錄，顯示聯儲局仍然決心透過加息去遏抑通脹，預期在有關工作取得更多進展前，利率會維持較高水平。紀錄又顯示，公開巿場委員會沒有委員預期今年減息。

會議記錄顯示，委員認為過去一年加息打擊通脹取得重大進展，現時需要在抗通脹及相關風險間取得平衡，相關風險包括經濟過度放緩及失業率過高，可能為弱勢群體造成最大負擔。在政策轉向更具限制性立場時，需要保持靈活性及可選擇性，暗示在本月底至下月初的政策會議，加息幅度可能縮減至0.25厘，但如果通脹持續，委員會亦對終端利率高於預期持開放態度。聯儲局去年12月政策會議決定減息半厘，聯邦基金利率目標區間降至4.25至4.5厘。

美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，聯儲局至少應該在未來幾次會議上繼續加息，直至確定通脹已經見頂。他個人預測，應該在政策利率升至5.4厘後才暫停行動，即較現水平仍有90至115點子加息空間。

暗示在本月底至下月初加息幅度或減至 0.25 厘

他在明尼亞波利斯聯儲行網頁上刊登文章，指出越來越多證據表明價格壓力似乎已經走出最壞的時期，但利率仍必須在一段合理時間內保持高位，讓聯儲局的行動有時間在經濟中發揮作用，繼續壓抑通脹。

他認為，在抗通脹方面傾向於行動過度，並非不足，又重申必須避免過早減息，否則將付出高昂代價。