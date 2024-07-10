會財局就舉報信對羅兵咸永道展開調查　當局稱證據不足以支持3項指控

會財局表示，此前網傳一封有關指控羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，及其對中國恒大（3333）審計質素有缺失的舉報信，當局對羅兵咸永道就舉報信中的指控完成內部審查，並指證據不足以支持對羅兵咸永道的指控。

會財局指，審查現已結束，而在審查過程中所收集的證據，不足以支持以下3項有關羅兵咸永道質量管理系統的指控，包括未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適

用的法律及法規要求；向中國恒大集團提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；以及未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。

恒大案件審計質素指控仍在調查

而至於對恒大案件審計質素的指控，會財局表示，正就羅兵咸永道的相關審計進行獨立調查，相關調查仍在進行中。

會財局稱，考慮到公眾指控的嚴重性、公眾對會計專業誠信的信心的潛在影響，以及事件牽涉的公眾利益，決定作出公布，該局亦致力維護公眾對審計專業的信任，以解決公眾關切的問題。同時，亦敦促公眾透過官方渠道直接向會財局匯報任何投訴或舉報指控，讓會財局能夠徹底、有效及保密地調查個案，從而維護調查過程的公平性及完整性，並保障公眾利益。