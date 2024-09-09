會財局譴責丁何關陳會計師行等，涉御泰中彩審計案及共處罰175萬。

會財局公布，就香港前上市公司御泰中彩（自2020年8月20日起清盤）截至2013年12月31日年度，以及2014年12月31日年度的綜合財務報表的審計中，存在嚴重缺失，涉及疏忽及多次違反審計準則，對下列公眾利益實體核數師事務所及其當時的合夥人作出處分，共處罰175.5萬。
會財局表示，陳樹堅為御泰中彩兩項審計項目合夥人，而陳坤瑩、黃錦全分別為2013年、14年審計的項目質素監控審視員。三人共處罰175.5萬元罰款，包括對丁何關陳處以罰款91.4萬元、對陳樹堅處以罰款49.5萬元、對陳坤瑩處以罰款13萬元、對黃錦全處以罰款21.6萬元。
會財局：會計處理方法不正確
當局指，在2013至14年度，御泰中彩的管理層對兩間主要附屬公司的會計處理方法並不正確，令其2013年溢利被高估5,330萬元或7%、2014年虧損高估6,700萬元或39%。
會財局表示，該核數師於該等事項的評估出現多項嚴重缺失，包括多次未有獲取充分適當的審計證據、過份依賴未獲得適當審計佐證的管理層陳述，以及整體上缺乏專業懷疑態度，導致該核數師錯誤地同意管理層不正確的會計處理方法。因此， 儘管該等綜合財務報表存在重大錯報，該核數師仍連續兩個財政年度出具無保留審計意見。該核數師並沒有獲取充分適當的審計證據以支持其審計意見，而在此情況下，本應出具非無保留意見。
御泰中彩在內地從事彩票系統等業務
御泰中彩主要在中國內地從事彩票系統及遊戲開發業務，以及彩票産品的銷售及推廣業務。 御泰中彩於2020年8月20日被香港高等法院頒發清盤令，其後於2021年5月10日除牌。