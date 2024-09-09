會財局譴責丁何關陳會計師行等，涉御泰中彩審計案及共處罰175萬。

會財局公布，就香港前上市公司御泰中彩（自2020年8月20日起清盤）截至2013年12月31日年度，以及2014年12月31日年度的綜合財務報表的審計中，存在嚴重缺失，涉及疏忽及多次違反審計準則，對下列公眾利益實體核數師事務所及其當時的合夥人作出處分，共處罰175.5萬。

會財局表示，陳樹堅為御泰中彩兩項審計項目合夥人，而陳坤瑩、黃錦全分別為2013年、14年審計的項目質素監控審視員。三人共處罰175.5萬元罰款，包括對丁何關陳處以罰款91.4萬元、對陳樹堅處以罰款49.5萬元、對陳坤瑩處以罰款13萬元、對黃錦全處以罰款21.6萬元。