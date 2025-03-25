月內第二宗配股 車股掀抽水潮 小米籌413億

小米昨收報57元，升2.3元或4.2%，以昨收市價計，配售價折讓約4.2%至7.4%。小米股價過去1年累升2.9倍，單計年初至今亦升約64%。報道指，小米集資所得用作擴展業務；投資研發以進一步提升技術能力；及其他一般公司用途。

《彭博》昨引述銷售文件報道指，小米先舊後新方式配股，以每股52.8至54.6元配售約7.5億股，集資最多53億美元。

新能源汽車股爆發巨額抽水潮！繼本月初比亞迪(1211)配股大手集資435億元後，近年加入新能源車競爭行列的小米集團(1810)昨亦傳出以折讓最多7%配股，集資高達53億美元(約413億港元)，掀起車企高位抽水憂慮。

本月初比亞迪在宣布以每股335.2元配售新H股，集資約435億元，用作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。配股消息公在後，比亞迪即單日應聲下挫6.8%，並拖累一眾新能源車股陪跌；惟及後股價迅速反彈，以昨日收報403.4元計，較抽水前再升11%。

招金折讓6%集資19.7億

除汽車股外，招金礦業(1818)昨亦公布配股，配股價14.16元，較上日折讓約5.85%，配售1.4億股H股，集資淨額19.7億元，用於補充營運資金及償還銀行貸款。

港股尾市抽高 成交縮三成

整體大市方面，恒生指數上周四及五兩日累挫逾千點後，昨一度再挫158點，惟尾市突發力抽高，收市升215點或0.9%，報23,905點；恒生科技指數報5,736點，走高97點或1.7%。主板成交額2,331億元，較上周五縮三成，並為逾1個月最低。