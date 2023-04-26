月挫一成｜九成科企落後大市 科指跑輸 ETF月失血38億

港股失守二萬大關後失重，恒生指數連續3日下挫並跌穿俗稱牛熊分界線的250天線(昨處19,730點)，過去1個月倒跌1.5%；不過恒生科技指數傷勢更慘重，1個月挫9.5%嚴重跑輸，30隻科指成分股，九成均落後大市，追蹤科指的ETF(指數買賣基金)南方恒生科技(3033)期內大額走資38億元，反映長線資金不撈反沽。

恒指昨曾挫432點，收市仍失342點或1.7%，報19,617點，3日累挫779點；國企股指數報6,601點，跌131點或近2%；科技股明顯跑輸下，科指報3,824點，走低137點或3.5%。主板成交額1,067億元。

南方恒生科技規模縮14%

南方恒生科技過去1個月基金單位跌2.7%，每股資產淨值則大挫11.1%，推算基金規模縮水38億元或13.5%，至243億元。同樣追蹤科指的兩倍槓桿ETF過去1個月規模亦大縮10.8%，估計走資8.7億元。另外，追蹤國指的恒生中國企業(2828)亦失血，1個月大走資近23億元，規模縮水7.5%。國指期內跌2.9%。