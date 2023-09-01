月結埋數｜月瀉千七點 半年最差 港股尋底未完 反彈或下季

港股8月在內房危機再燃燒下走弱，恒生指數全月瀉1,696點或8.4%，至18,382點，為今年1月後半年現最差的月份。展望本月，過去10年的9月錄7跌3升，有分析認為未來兩月或仍要確認市場底，即本月或續震盪，惟有機會在今年末季出現明顯反彈。

恒指連續兩日高開低走錄「陰燭」，昨最多升185點，尾市卻曾倒跌170點，收市仍挫100點或0.55%，至18,382點；國企股指數報6,332點，挫24點或0.4%，全月計則挫8.2%；恒生科技指數報4,179點，失15點或0.4%，全月跌8.1%。

A股則向下，上證綜合指數報3,119點，跌0.6%，全月跌5.2%；深圳成分指數報報10,418點，失0.6%，全月瀉6.8%。