月結埋數｜月瀉千七點 半年最差 港股尋底未完 反彈或下季

港股8月在內房危機再燃燒下走弱，恒生指數全月瀉1,696點或8.4%，至18,382點，為今年1月後半年現最差的月份。展望本月，過去10年的9月錄7跌3升，有分析認為未來兩月或仍要確認市場底，即本月或續震盪，惟有機會在今年末季出現明顯反彈。
恒指連續兩日高開低走錄「陰燭」，昨最多升185點，尾市卻曾倒跌170點，收市仍挫100點或0.55%，至18,382點；國企股指數報6,332點，挫24點或0.4%，全月計則挫8.2%；恒生科技指數報4,179點，失15點或0.4%，全月跌8.1%。
A股則向下，上證綜合指數報3,119點，跌0.6%，全月跌5.2%；深圳成分指數報報10,418點，失0.6%，全月瀉6.8%。
港股通吸資9日 上月淨買756億
不過北水則趁跌市密密掃貨，港股通昨連續9個交易日吸資，滬深合共淨買額28.31億元。全月計，港股通則合共明顯吸資約756億元。
80隻藍籌中，以兩桶油中海油(883)及中國石化(386)表現最佳，上月分別逆市升6.4%及5.5%；碧桂園服務(6098)逃過剔出藍籌一劫後，上月有2.7%升幅。相反，即將剔出藍籌的碧桂園(2007)全月大瀉43.7%，為藍籌中表現最差；另外，新奧能源(2688)、京東健康(6618)、信義光能(968)、九龍倉置業(1997)、李寧(2331)及龍湖集團(960)，上月全數錄超過兩成跌幅，新奧能源更挫34.4%。
過去10年9月表現 7跌3升
恒指8月大挫8.4%後，累計今年倒跌7%。觀乎過去10年的9月則有7次下跌、3次上升，當中2020至2022年連續3年的9月均走弱，去年更勁瀉逾7千點或13.7%，連同去年10月再挫14.7%，爆小股災。
中秋疊加國慶假期 資金或避險
內地券商國海證券有報告指，從市盈率低企、風險溢價低、成交額低迷及美匯指數下行四大指標看，港股已處接近底部的區間。該行相信，7月政治局會議已釋出的訊號反映政策見底，但卻不代表市場見底，估計本月及下月仍有機會受中秋疊加國慶假期令資金避險、經濟數據續遜色、地緣政局等影響，大市或會反覆尋底，惟料已接近築底階段，如果有政策或數據的好消息配合，估計第四季出現大反彈的機率高。