月結報捷｜科指兩月彈25% 阿里逼紅底

30隻科指成分股近九成上月報升，以新能源車股最佳，小鵬汽車(9868)上月飆73.5%，今年已大漲近1.3倍；蔚來(9866)上月揚53.2%，今年大升48%，兩股為上月科指大贏家；至於理想汽車(2015)月漲22.4%，全年升近1.2倍。最差為接連遭股東減持的商湯(020)，全月挫10.6%，今年累跌16.7%。

中共中央政治局會議後大市氣氛轉佳，港股六月不絕後、七月更進一步翻身！恒生指數昨漲162點或0.8%，至20,078點，重越二萬關，連升3個交易日。全月計恒指累漲1,162點或6.1%，為今年第二佳月份；恒生科技指數大反擊，全月飆16.3%，至4,549點，為9個月來表現最佳的月份，兩個月累飆約25%。重磅股阿里巴巴(9988)在被中證監罰款後持續攀高，昨曾見99.75元的3個月高，逼近紅底股，累計較罰款公布前已彈近兩成。

工中建上月跑輸 海底撈飆27%

藍籌股則以海底撈(6862)及東方海外(316)為上月大贏家，分別累升26.7%及23.6%，其餘為科技股領漲。至於內銀則明顯跑輸，工中建三大行上月跌幅介乎約8%至11%；表現最差為碧桂園服務(6098)，全月挫13.2%，今年已跌53.9%；碧桂園(2007)上月跌0.6%，今年挫近41%。

北水逢反彈沽貨 全月淨買158億

值得留意是，港股昨主板成交額高達1,826億元，為今年1月底後6個月最高。不過港股通卻走資，滬深合共淨沽出59.61億元，全月計港股通淨吸資約158億元。北水近月幾乎逢反彈即沽貨，並主要以指數買賣基金(ETF)入手，盈富基金(2800)昨單日淨流出36億元，恒生中國企業(2828)淨走38.4億元；至於騰訊控股(700)昨亦遭淨沽出10.1億元。

麥樸思撤出美股 指港股估值吸引

有「新興市場之父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)接受外媒訪問時，指已將資金全數撤出美國市場，用作投資亞洲新興市場，並指關注香港的上市公司，因為港股的估值吸引；至於投資重點包括台灣、韓國及印度，當中看好印度的人口增速與蘋果廠房進駐，以及被韓國技術吸引。但對內地市場他則審慎，主要由於在大調整下不少中資企業面臨困難。