月結統計｜恒指月彈10% 七成藍籌跑輸

內地農曆年後北水開閘兩日，即連沽港股兩日，恒生指數昨再挫227點或1%，至21,842點，惟全月累計仍有10.4%或2,061點進帳。不過上月升幅主要集中部分科網股，76隻藍籌股中，可跟足大市升勢者只有25隻或32.9%，意味有近七成藍籌跑輸。
恒指連跌兩日累挫846點，蒸發兔年以來升幅更倒跌202點；國企股指數報7,424點，失71點或近1%，全月計升720點或10.7%；恒生科技指數報4,542點，跌37點或0.8%，全月漲414點或10%。昨主板成交額1,738億元，全月日均錄近1,398億元，按月多3.2%。
北水兩日淨沽132億
港股通再走資，滬深合共淨沽額63.2億元，兩日累計共流走132億元。全月計，港股通則錄淨買入77.8億元，較去年12月多約65%。不過，騰訊控股(700)昨遭北水淨沽出20.4億元，兩日已累沽57.4億元。
比亞迪稱王 阿里領升
藍籌全月計，表現最好為盈喜股比亞迪(1211)，全月累漲27.2%，其次為升市功臣阿里巴巴(9988)，月飆24.7%。另外多隻科技股亦殘股翻身，去年大瀉27%的網易(9999)，上月漲22%；去年失22%的百度集團(9888)，上月則彈18.5%；小米集團(1810)去年大挫42%，上月則漲18.1%。
至於跑輸大市者包括部分復甦概念股，包括東方海外(316)全月逆市跌8%，為表現最差藍籌，消費及餐飲股如恒安國際(1044)、康師傅(322)及海底撈(6862)全月跌幅介乎5.1%至7.1%，美團(3690)亦失0.1%。
大摩：跌市提供吸納機會
摩根士丹利報告指，港股周一大挫619點至二萬二關口，主要由於上月累積明顯升幅的回吐，並認為反而提供了低吸機會，維持中國股票「增持」評級。報告提及中美關係緩和，指美國國務卿布林肯即將訪華，以及駐美大使秦剛升任外交部長，都是跡象之一，並不排除國家主席習近會借APEC峰會機會訪美。