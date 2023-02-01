月結統計｜恒指月彈10% 七成藍籌跑輸

內地農曆年後北水開閘兩日，即連沽港股兩日，恒生指數昨再挫227點或1%，至21,842點，惟全月累計仍有10.4%或2,061點進帳。不過上月升幅主要集中部分科網股，76隻藍籌股中，可跟足大市升勢者只有25隻或32.9%，意味有近七成藍籌跑輸。

恒指連跌兩日累挫846點，蒸發兔年以來升幅更倒跌202點；國企股指數報7,424點，失71點或近1%，全月計升720點或10.7%；恒生科技指數報4,542點，跌37點或0.8%，全月漲414點或10%。昨主板成交額1,738億元，全月日均錄近1,398億元，按月多3.2%。

北水兩日淨沽132億

港股通再走資，滬深合共淨沽額63.2億元，兩日累計共流走132億元。全月計，港股通則錄淨買入77.8億元，較去年12月多約65%。不過，騰訊控股(700)昨遭北水淨沽出20.4億元，兩日已累沽57.4億元。

