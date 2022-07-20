月薪30萬｜聯交所譴責《浪姐3》女星 以假資歷任細價股董事

毛俊杰參與真人秀節目《乘風破浪的姐姐3》，但已在最新一期公演遭淘汰。(網上圖片)

聯交所周一公布一項制裁行動，譴責企展控股(1808)及向董事毛俊杰作出損害投資者權益聲明，指集團去年5月28日的股東周年大會通告中，不正確披露毛俊杰履歷而違反上市規則，並認為毛俊杰若仍留任該公司董事會的董事，會損害投資者的權益。而有報道指，毛俊杰正為目前內地真人秀節目《乘風破浪的姐姐3》參與者之一，並已在最新一期公演遭淘汰。

企展的公告則指，去年1月委任當時38歲的毛俊杰為董事，任期3年，不過因應其向集團提供不準確、不正確及或具誤導性的資料，已在去年4月下調其薪酬，毛俊杰亦已在去年11月辭任，任職約10個月。

曾稱金融會計等有 15 年經驗

集團去年1月的公告指，毛俊杰「曾於多間知名企業及不同的國際金融機構居高級職位，在金融管理、資訊系統管理、會計專案以及各方面的並購活動均擁有15年經驗，曾參與及完成多項香港、加拿大及中國之首次公開發售專案。此外，毛小姐在股票債券分析、交易及投資組合建構、貨幣交易、不良資產投資、量化研究及衍生工具交易各方面均積累豐富經驗」。不過翻查公開資料，毛俊杰只為女演員，中央戲劇學院2002級表演系本科畢業。

而按去年1月的公告，毛俊杰可獲每月30萬元薪酬及表現花紅，及至4月公告指毛俊杰的履歷中存在若干表述錯誤，將年薪下調至200萬元，即每月近17萬元，再加表現花紅，及至去年11月辭任。

企展控股為細價股，從事軟件業務，市值僅6,395萬元，去年度營業額4,082萬元人民幣，跌42.4%，並錄虧損2,382萬元。企展今日異動，全日爆升74.1%或0.4元，報0.94元，但成交額僅74.8萬元。