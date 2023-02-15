有線去年累瀉47% 收費電視客10年縮四成

有線電視母企有線寬頻(1097)昨公布，已向政府申請並獲批准交還本地收費電視節目服務牌照，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號。有線昨午後停牌，停牌前報0.049元，跌0.001元或2%，成交額5.4萬元，市值約3.5億元。有線寬頻近兩月股價造好，本月累漲16.7%，今年則累飆32.4%，惟去年全年共瀉47.1%。

其他電視股昨未見異動，電視廣播(TVB，511)收報3.87元，無升跌，成交額6.61萬元，市值16.95億元；viuTV母企電訊盈科(008)收報3.91元，失0.5%，成交額1,210萬元。

連蝕14年 共失血37億

有線於1999年上市，惟自2008年起連年錄虧損，及至2021年已連蝕14年，包括2021年全年損手3.64億元，而截至去年6月止半年再虧損2.26億元，累計14年半共虧損約37.35億元。集團收費電視客戶在2009年底突破100萬名，2011年高達110.6萬名，惟及後持續減少，及至去年中縮至68.3萬名。有線在年報中表示，2017年5月獲批重續有線電視的本地付費電視節目服務牌照後，須承擔由至2023年為期6年規模達34.47億元的投資計劃，包括資本投資2.51億元，及節目投資31.96億元。

有線股權近年多次傳易手，並在2017宣布供股，當時的大股東九龍倉(004)不參與供股，由邱達昌等富豪牽頭成立的永升亞洲為包銷商，並因而入主有線。及至2021年新世界發展(017)主席鄭家純從邱達昌及富力地產(2777)主席李思廉手上收購永升權益，從而增持成有線最大股東。