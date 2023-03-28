有線寬頻業績｜有線去年破紀錄蝕8.9億　連蝕15年兼負資產7.4億　6月收費頻道停播

有線寬頻（1097）公布2022年全年業績，期內虧損擴大至8.86億元，相較2021年同期蝕3.64億元，多蝕5.22億元，更是連蝕15年；每股基本虧損12.4仙，不派末期息；6月收費頻道將停播。有線股價中午收報0.046元，跌4.16%。

全年收入按年跌9.5%

期內，有線寬頻全年收入8.95億元，按年跌9.5%，集團更淪為負資產，錄得淨資產負7.40億元。

去年收費電視客戶再跌7.4%至66.2萬人，加上廣告減少，拖累媒體分部收入跌15.3%至4.96億元；電訊分部收入跌4.5%至3.99億元。

有線寬頻表示，重大虧損，包括媒體分部因市場競爭非常激烈，主要是由於去年爆發新型冠狀病毒疫情第五波疫情，引致香港經濟持續轉差及收縮等原因。

6月交還收費牌照

有線寬頻獲批今年6月起終止收費電視牌照，故有線去年就遞延稅項資產非現金撇減約1.76億。

集團續指，將集中資源發展免費電視業務，明言隨著免費電視大氣電波廣播訊號覆蓋範圍增加至香港約99%人口、77台革新成為HOYTV、以及推出全新的新聞資訊頻道78台HOY資訊台，集團預計可將豐富多樣的內容帶給更廣泛、更廣泛的觀眾覆蓋面，以進一步推動更多元化產品去增加廣告收入。