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財經
2024-01-05 19:55:00

有線寬頻解散直銷團隊 業務轉型裁64人（更新）

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有線寬頻｜據報有線裁員60人，涉及電訊業務部門。(資料圖片／鍾式明攝)

有線寬頻｜據報有線裁員60人，涉及電訊業務部門。(資料圖片／鍾式明攝)

【19:55更新】新增有線回應

有線寬頻回覆《am730》查詢表示，考慮到目前電訊業經營環境、市民消費模式及科技進步的變化等因素，集團決定不再採用俗稱「街霸」的直銷模式，將電訊業務銷售全面集中以網上及電話營銷方式進行，以發揮更高的成本效益。受影響的直銷隊伍員工有64人，集團將會按照勞工法例補償受影響的員工。為配合新銷售模式，集團會增加電話銷售及客戶服務部的人手，以加強銷售電訊業務的效率，並提升客戶服務質素。

【18:00更新】有本地傳媒報道，有線寬頻（1097）再現人事變動。據消息指，有線寬頻行政總裁杜之克周五（5日），向各部門主管宣布，將解散電訊業務內的直接營銷團隊，當中涉及約60名員工。

有線擬不再採用直銷模式故解散團隊

《香港01》報道，杜之克在發給員工的電郵內指，因應集團策略調整，決定集中以網上及電話營銷渠道銷售電訊業務，不再採用直銷模式，因此需解散電訊業務內直接營銷團隊。

至於受變動影響的員工，即日會收到公司的信件通知，公司亦會按法例作出離職賠償。

去年行會曾討論有線擬裁員約10%

行政長官與行會去年批准，2023年6月1日終止有線電視的本地收費電視節目服務牌照。2023年2月，有報道曾稱，有線擬裁員約10%，主要涉及收費電視的營業部門。當時有線表示，集團正進行招聘，沒有計劃裁員。

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有線寬頻周五收市報0.037元，跌2.63%，成交僅3.04萬元。

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