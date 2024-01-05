有線寬頻解散直銷團隊 業務轉型裁64人（更新）

【19:55更新】新增有線回應

有線寬頻回覆《am730》查詢表示，考慮到目前電訊業經營環境、市民消費模式及科技進步的變化等因素，集團決定不再採用俗稱「街霸」的直銷模式，將電訊業務銷售全面集中以網上及電話營銷方式進行，以發揮更高的成本效益。受影響的直銷隊伍員工有64人，集團將會按照勞工法例補償受影響的員工。為配合新銷售模式，集團會增加電話銷售及客戶服務部的人手，以加強銷售電訊業務的效率，並提升客戶服務質素。

【18:00更新】有本地傳媒報道，有線寬頻（1097）再現人事變動。據消息指，有線寬頻行政總裁杜之克周五（5日），向各部門主管宣布，將解散電訊業務內的直接營銷團隊，當中涉及約60名員工。