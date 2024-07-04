有英偉達無窮人？ AI股價值仍要計真

AI(人工智能)、ChatGPT、英偉達(Nvidia)、台積電……相信不炒美股的股民，也略有所聞。ChatGPT在去年平地一聲雷，幫大家寫文章、按需求製作短片；AI應用令大眾驚艷之餘，更觸發概念爆炒。領袖股英偉達的市值從1.16萬億美元，爆升至3.3萬億美元，成為世界第一股王，只用了8個月；單是過去半年，股價已爆漲1.5倍，究竟買英偉達是投資還是鬥傻遊戲？投資者還值得做AI股功課嗎？(下半年焦點專題五之四)
英偉達到價未 券商有分歧
網絡流傳一句話：有黃爸爸英偉達無窮人……然而，投資市場的鐵律：散戶心紅時，就是要小心時。英偉達讓人心紅，不無道理。回顧公司最近4季度的業績，純利增長最驚人竟超過6倍。
而根據《彭博》數據，在57家今年還繼續更新英偉達目標的券商中，最多券商目標價在120-130美元之間，有15家，即目前已經到價。不過，看股價在150美元之上的竟然也有12間，即超過二成，最牛更看200美元，距離周二的收市價122.67美元，有達63%的距離。
對於英偉達是否已經偏貴？投資人工智能股票近10年的科技基金易方資本 (eFusion)，其投資組合經理王逸研給出的答案：現價估值合理；但會否因市場波動更貴、更便宜，他坦言無法預言。從行業發展角度看，他看好英偉達在未來5年的競爭力。
基金：英偉達業務有護城河
王逸研認為，英偉達並非有些人想像，只靠一片GPU晶片走天涯。其實，運用此一高速晶片周邊的需求，包括網卡、軟件、運算資料中心平台、問題的全解決方案，英偉達都已納入業務中。此外，王逸研認為，看英偉達的估值，也不能以傳統硬件股看待。因為傳統的硬件股，無論訂單以至利潤，波動非常大；但因為英偉達堪稱無可匹敵的算力，暫時都沒有競爭對手，在大型科企公司繼續追逐發展AI下，訂單不絕，基本英偉達和它的朋友圈如台積電、美光(Micron)、博通的營業額，已經可以預估到2025年。
此外，王逸研指，英偉達深耕AI的時間已經近20年，超乎市場想像；有2條護城河特別值得留意。一是英偉達專屬的編程模型(CUDA)，在整合軟件和硬件、用盡晶片的使用率，是其他語言暫時難以比擬的。而英偉達不惜資源，為推進自己業務AI化的客戶，提供免費諮詢甚至讓編程人員到公司幫助處理問題，會令英偉達跟編程人員世界和客戶深度綁定。這種深入關係，可以加深英偉達的領先優勢。
年底軟件應用AI成績有考試 慎防波動
不過，有看好當然也有批評。KOL徐立言在自己社交平台點評熱炒AI股ARM時形容是最任性股票。因為作為晶片設計公司，是按專利被使用去收費，股票價值高飛值得深思。
不過，王逸研提醒，雖然AI發展仍高速進行，但2024年底將是軟件的AI應用交功課的時候，萬一AI軟件在推進應用上令人失望，可以觸發相當大的信心危機而引發拋售。
瑞銀看好AI 強者將恆強
對於投資AI，瑞銀也相當正面。該行財富管理投資總監辦公室6月的一份報告指 ，AI市場潛力巨大，估計到2027年會達到1.16萬億美元。提醒投資者配置AI股，要有足夠的比重，因為部叛分AI龍頭企業的規模巨大，不能以簡單個股視之。另外，要側重為AI發展提供重要支柱的公司，包括半導體、晶片開發、雲端計算和數據中心。該行也預料，AI會出現「強者恆強」局面，這是行業特徵而非缺點。