有英偉達無窮人？ AI股價值仍要計真

AI(人工智能)、ChatGPT、英偉達(Nvidia)、台積電……相信不炒美股的股民，也略有所聞。ChatGPT在去年平地一聲雷，幫大家寫文章、按需求製作短片；AI應用令大眾驚艷之餘，更觸發概念爆炒。領袖股英偉達的市值從1.16萬億美元，爆升至3.3萬億美元，成為世界第一股王，只用了8個月；單是過去半年，股價已爆漲1.5倍，究竟買英偉達是投資還是鬥傻遊戲？投資者還值得做AI股功課嗎？(下半年焦點專題五之四)



英偉達到價未 券商有分歧 網絡流傳一句話：有黃爸爸英偉達無窮人……然而，投資市場的鐵律：散戶心紅時，就是要小心時。英偉達讓人心紅，不無道理。回顧公司最近4季度的業績，純利增長最驚人竟超過6倍。 而根據《彭博》數據，在57家今年還繼續更新英偉達目標的券商中，最多券商目標價在120-130美元之間，有15家，即目前已經到價。不過，看股價在150美元之上的竟然也有12間，即超過二成，最牛更看200美元，距離周二的收市價122.67美元，有達63%的距離。 對於英偉達是否已經偏貴？投資人工智能股票近10年的科技基金易方資本 (eFusion)，其投資組合經理王逸研給出的答案：現價估值合理；但會否因市場波動更貴、更便宜，他坦言無法預言。從行業發展角度看，他看好英偉達在未來5年的競爭力。