有錢人去旅行使幾多錢？渣打調查：年均87萬！

林景怡(右)表示，渣打高端客群業務有強勁增長；左為渣打香港個人，私人及中小企業銀行部信用卡，私人貸款及個人銀行主管安碩彥(Anshul Sabherwal)。

渣打香港早前進行一項2024年富裕港人旅遊調查，發現上可投資資產達780 萬元或以上的高資產淨值港人，預算年均花超過87萬元去旅行，他們長途及短途旅行的平均預算開支分別為15萬元及7萬元。高資產淨值港人較著重旅遊質素，旅遊開支平均比其他受訪者高逾兩倍，主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿或到米芝蓮星級餐廳進餐。

預期今年平均外遊 8 次以上

同時，受訪者預期今年平均外遊8次以上，較疫情前的7次及2023年6.7次的實際旅遊次數，分別增加20%及24%。旅遊地點選擇方面，以日本東京最受不同年齡層歡迎，其次是新加坡、曼谷及台灣。34%受訪者偏好一家大細的家庭旅遊，31%則喜愛獨自旅遊，其餘則為情侶及夫妻旅遊，有24%、與朋友旅遊則有8%，與雙親旅遊亦有3%。