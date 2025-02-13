朗廷酒店可分派收入減62% 恢復分派 料今年利潤續受壓

集團指，年內酒店組合在經濟不穩定、旅客群結構轉變及消費行為不斷演變的情況下，經營環境充滿挑戰。此外，本地人到香港以外的大灣區城市探索餐飲選擇的趨勢日益增加。該等因素促使集團必須對服務項目及市場推廣策略作出策略性調整，有效滿足客戶不斷變化的需求。

香港朗廷酒店平均房租下跌近 10%

由於香港高端及豪華酒店競爭激烈，朗任指酒店組合、特別是香港朗廷酒店受持續價格戰的嚴重影響。值得注意的是，香港朗廷酒店的平均房租因尖沙咀區的激烈競爭而下跌近10%。同時，香港康得思酒店及香港逸東酒店的平均房租則保持穩定。整體而言，該等酒店的入住率上升2.8個百分點，達平均90.9%。然而，平均房租下降4.4%，導致可出租客房平均收入按年下跌1.4%至每晚1,434元。

勞動力成本 6 年累升 23%

由於平均房租尚未回復至2018年的水平，酒店業仍遠低於當年創下的高位。同時，由於期間消費物價指數(CPI)上漲9%導致支出增加，特別是該等酒店的前線勞動力成本由2018年至2024年上漲了約23%。該等綜合問題對利潤造成壓力，進而影響盈利能力。尤其是在各種地緣政治衝突及潛在貿易戰的情況下，這現象預計會持續至2025年。同時，為在當前的經營環境下提升該等酒店的盈利能力，集團正在優先考慮在可行的情況下減少開支，並在住宿及餐飲服務方面實施更高效的經營模式。然而，目前利率趨勢難以預測。香港酒店業前景短期並不明朗，但長遠而言仍是樂觀。