期指結算｜高位累積回吐2千點 港股再失萬八 下試牛熊線

美國減息憧憬持續降溫，美匯指數一度重越106之際，亞洲貨幣普遍走弱，離岸人民幣失守7.3關創約7個月低，拖累港股在期指結算日走弱。恒生指數昨一度挫412點，收市仍失373點或2.1%，至17,716點，為近兩個月來最低，與俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處17,544點)，只有約170點或不足1%的差距。
按恒指昨日低位17,677點計，去較上月下旬的高位19,706點回吐2,029點或10.3%。國企股指數則創3個月最大跌幅，昨大瀉2.4%或153點，至6,324點。恒生科技指數跑輸，昨失100點或2.7%，報3,588點，以上月中高位4,162點及昨日低位3,580點計，累計回吐幅度約14%。
淡友追沽三大指數基金
主板成交額重越千億關至昨錄1,042億元，大市沽空率連續3日高逾16%，昨錄16.7%，淡友追沽指數基金，昨三大活躍沽空股份分別為恒生中國企業(2828)、盈富基金(2800)及南方科指2倍槓桿(7226)，後者沽空率逾六成。
美首季GDP終值上調至1.4%
市場關注美國減息時間表，而昨公布的美國首季國內生產總值(GDP)終值為1.4%，前值為1.3%，符預期；核心PCE價值指數亦由3.6%，上調至3.7%，高於預期；不過個人消費卻意外由2%，下調至1.5%。就業數據方面，截至6月15日當周，連續申領失業救濟金人數為183.9萬人，高於預期；首次申領人數23.3萬人，稍低於預期。
按芝商所FedWatch利率期貨工具，市場預料下月減息機會只有一成，至於9月首次減息機率則有59.5%；至於今年內有兩次減息的機率有43.7%，減息一次機率為29.1%。
花旗料恒指年底前上望19800
不過券商堅持大市今年年底前仍有創今年高位的空間。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，仍然維持恒指今年底目標19,800點不變；至於標普500指數今年底目標則上調至5,600點，同時預期明年中和年底分別達5,700點和5,800點。板塊方面，該行指內銀資產質素正面影響將能大幅抵銷淨息差下跌的負面，從而推升中國銀行業估值，對內銀看法正面。另外料互聯網公司或進入新的提高利潤率趨勢。