期指結算｜高位累積回吐2千點 港股再失萬八 下試牛熊線

美國減息憧憬持續降溫，美匯指數一度重越106之際，亞洲貨幣普遍走弱，離岸人民幣失守7.3關創約7個月低，拖累港股在期指結算日走弱。恒生指數昨一度挫412點，收市仍失373點或2.1%，至17,716點，為近兩個月來最低，與俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處17,544點)，只有約170點或不足1%的差距。

按恒指昨日低位17,677點計，去較上月下旬的高位19,706點回吐2,029點或10.3%。國企股指數則創3個月最大跌幅，昨大瀉2.4%或153點，至6,324點。恒生科技指數跑輸，昨失100點或2.7%，報3,588點，以上月中高位4,162點及昨日低位3,580點計，累計回吐幅度約14%。