未來銀行丨恒生全新又一城分行引進智能櫃位 免排隊應付日常服務 施穎茵：糅合人性化與數碼科技 體現未來銀行應有面貌

恒生銀行正式於分行網絡引進嶄新「未來銀行」服務概念，並在今日於九龍塘全新又一城分行開幕禮上，由恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵Diana帶領一眾管理層，包括恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫Rannie、個人銀行業務分銷主管麥中和Theodore和數碼銀行主管賴芳玲Kim Lay等，介紹此分行引入領先的減碳系統，又特設首個銀行智能櫃位應用，同場更宣布《恒生個人流動理財服務》app將加推「貼心簡易版」。還藉著銀行今年為90周年誌慶，於分行舉辦一場別開生面的銀行制服catwalk show，成為全場焦點。
智能櫃位與貼心簡易版Mobile App
Diana在開幕禮上致詞時表示，全新又一城分行在設計上秉持可持續發展願景，銀行服務糅合人性化與數碼科技，正好體現『未來銀行』應有的面貌。「新分行的開幕正正啟動了我們為客戶提供未來銀行的服務承諾，同時秉承銀行『恒變生無限』的企業精神。」首次銀行率先利用水生微藻反應器技術，淨化分行內的二氧化碳含量，幫助減排。其次分行大堂設有全港首個銀行智能櫃位，Theodore指屆時會有職員當值協助，教導客戶透過新櫃位靈活及快捷地處理日常銀行服務，「包括處理涵蓋港元、人民幣和美元的現金存款等，毋須輪候櫃位完成大部分銀行賬戶事宜，節省時間。」
至於7月底增設貼心簡易版Mobile App，Kim Lay解釋專為數碼銀行服務新手和老友記而設，「提供較簡單易明的介面，方便客戶快速處理基本流動理財服務。另外程式更首創舉報功能，當客戶發現可疑交易時，簡單一個按鍵即可直接聯絡恒生同事跟進，增加客戶信心。」
恒生銀行全新制服齊亮相
活動上又宣布恒生全線分行職員將於今季換上新制服，現場亦安排一場別開生面的時裝表演，由一眾小朋友穿上恒生90年來不同的制服，並由恒生員工壓軸演繹全新服飾示人，吸引賓客及傳媒眼球。Rannie認為新制服採用環保物料製作，輕便舒適之餘，「其淺綠配色更凸顯銀行的活力形象，未來我們將繼續為客戶帶來更多嶄新體驗與面貌。」她還透露8月恒生中環總行更會來一個大變身，敬請各位留意。