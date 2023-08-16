未到最壞｜三頭馬車數據全遜預期 內地經濟未見底 恐難保五

內地繼續交出令人失望的經濟數據！國統局昨公布俗稱經濟「三頭馬車」的上月消費、工業及投資數據，可惜全數均遜預期，同時又指暫停公布全國青年失業率。野村分析擔心，內地經濟將陷入螺旋式下滑，最壞情況仍未到來，全年增長不及5%目標的可能性愈來愈大。
內地上月社會消費品零售總額按年升2.5%，至3.67萬億元人民幣，增速低於預期4%，其中餐飲收入升16%，商品零售微升1%，首7個月累漲升7.3%至26.4萬億元人民幣。至於上月規模以上工業增加值增3.7%，遜預期的4.3%，首7個月累升3.8%。全國固定資產投資方面，首7個月增長3.4%，預期為3.8%，當中民間固定資產投資降0.5%。按月計，固定資產投資跌0.02%。
至於7月全國城鎮調查失業率為5.3%，按月增0.1個百分點。對於暫停公布全國青年失業率，當局解釋是由於要就重新介定青年人年齡範圍，包括研究畢業前尋找工作的學生是否應納入統計。
人行降政策利率 人幣續挫
面對經濟持續失速放緩，中國人民銀行昨調低政策利率，包括降低逆回購利率10點子，至1.8厘；同時減中期借貸便利(MLF)利率15點子，至2.5厘，兩者均為兩個月來首次下調。不過在減息陰霾下，人民幣持續走弱，離岸人民幣跌穿7.3關，兌一美元昨曾低見7.3234；在岸人民幣兌一美元則低見7.2891。
暫停公布青年失業率 或削投資信心
不過野村指，下調政策利率對經濟幫助不大，相信今明兩季內地經濟仍面臨更大下行壓力，增長或較預期4.9%低，並與去年一樣，全年增長不達標。該行又指，內地暫停公布青年失業率或會進一步削弱全球投資者投資中國的信心。
市場亦估計，內房近日接連違約或會進一步拖累經濟向下，ING指，內地正經歷低債務、低房產驅動、高消費的經濟痛苦轉型期，或者在可見將來仍會看到疲弱經濟數據，有需要降低對中國增長的預期。凱投宏觀更加憂慮，碧桂園(2007)困局會拖累內地樓市，倘不加大政策力度，經濟有陷衰退風險。