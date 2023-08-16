未到最壞｜三頭馬車數據全遜預期 內地經濟未見底 恐難保五

內地繼續交出令人失望的經濟數據！國統局昨公布俗稱經濟「三頭馬車」的上月消費、工業及投資數據，可惜全數均遜預期，同時又指暫停公布全國青年失業率。野村分析擔心，內地經濟將陷入螺旋式下滑，最壞情況仍未到來，全年增長不及5%目標的可能性愈來愈大。

內地上月社會消費品零售總額按年升2.5%，至3.67萬億元人民幣，增速低於預期4%，其中餐飲收入升16%，商品零售微升1%，首7個月累漲升7.3%至26.4萬億元人民幣。至於上月規模以上工業增加值增3.7%，遜預期的4.3%，首7個月累升3.8%。全國固定資產投資方面，首7個月增長3.4%，預期為3.8%，當中民間固定資產投資降0.5%。按月計，固定資產投資跌0.02%。

至於7月全國城鎮調查失業率為5.3%，按月增0.1個百分點。對於暫停公布全國青年失業率，當局解釋是由於要就重新介定青年人年齡範圍，包括研究畢業前尋找工作的學生是否應納入統計。