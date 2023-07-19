未脫困局｜恒大負債震撼 內房料跑輸 大行冀未來數周放寬限購

大摩料，未來數周一二線城市或放寬限購，並有機會下調二套房首期比例。(資料圖片)

港股上周連升5個交易日後，昨日在內地上半年增長遜預期下明顯回吐，最多瀉434點失守19,000點，收市報19,015點，挫398點或2.1%，險守萬九關。大市跌勢全面，當中焦點是在中國恒大集團(3333)震撼業績出台後受驚的內房股，昨三大跌幅藍籌均為內房股，以龍湖集團(960)大跌9.9%最重傷。有大行指，在內地出現明顯政策寬鬆前，內房仍有違約風險及跑輸大市。

龍湖瀉一成 藍籌跌幅王

恒大公布2021及2022年度股東應佔虧損共逾5,800億元人民幣，總負債逾2.4萬億元人民幣，兩者均打破港上市公司紀錄。內房及物管股昨應聲如骨牌倒，除龍湖外，碧桂園服務(6098)大挫9.6%，碧桂園(2007)失8%，3股齊躋最弱勢藍籌三甲。其他次線內房跌幅亦驚人，下月到期的20億元人民幣債務或違約的遠洋集團(3377)全日瀉10.3%；建業地產(832)大跌9.6%；富力地產(2777)挫7.7%；龍光集團(3380)失6.4%。

摩根大通指，在內地政府明顯釋出政策轉向之前，內房銷售仍低迷及樓價疲弱，並續有違約風險，整個板塊會跑輸。該行指，調查顯示內地已有34%未完成項目已交樓，相信短期「保交樓」仍為政策目標，預料將有更多陷困房的資產需處置，非陷困房企則可獲選擇性融資支持。

大摩估銷售續弱 政策快鬆綁

摩根士丹利則指，內地上月樓宇銷售持續疲弱，在購房者情緒降溫及新增供應大減下，預計7月情況會持續走軟。該行預計，內地不會出現大規模的住房寬鬆措施，但近期中國人民銀行積極釋出寬鬆訊號，預期未來數周高端城市會有政策鬆綁，如一線及二線城市或會放寬限購，並有機會下調二套房首期比例。

大市方面，國企股指數及恒生科技指數續跑輸，前者報6,400點，失158點或2.4%；後者報4,129點，大跌99點或2.4%，主板成交額950億元，連續兩日不足千億元，大市沽空率15.6%。昨日跌市推手為大股東Prosus預告持續減持的騰訊控股(700)，全日失4.6%，推低恒指76點，港股通亦淨沽出14.5億元；另外阿里巴巴(9988)亦挫3.5%，推低大市61點。