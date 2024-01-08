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財經
2024-01-08 04:30:26
日報

未見復甦｜內房銷售未止瀉 兩年近腰斬

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內房銷售

內地去年中起鬆綁樓市政策，惟大部分內房銷售仍持續下滑。(資料圖片)

內房銷售

部分內房近兩年銷售插水

內地去年中起陸續鬆綁樓市政策，一度惹來市場對內房復甦的憧憬，惟多間房企近月銷售仍持續下滑。近日港上市內房陸續公布去年合同銷售數據，本報統計10間內房數據，去年合共合同銷售9,974億元(人民幣，下同)，按年續挫24%，相較2021年的近2萬億元銷售，兩年累失49.4%，反映行業未見明顯復甦。

10間已公布去年銷售數據的內房中，以次線內房銷售情況最嚴峻，去年跌幅更超2022年。融信中國(3301)繼2022年合同銷售按年插水近63%後，去年更只錄約164億元，再大減72%，兩年累計銷售縮水89%。相同情況的還有時代中國(1233)，2022年銷售大挫58%後，去年再瀉64%，兩年累失85%銷售；而合景泰富(1813)亦連續兩年銷售狂瀉五成。

碧桂園去年失五成銷售 今年有挑戰

一線內房要數碧桂園(2007)情況最嚴峻，截至上月止連續5個月銷售不足百億元，2021年高峰期則可每月錄逾5百億元銷售，去年全年則錄約1,743億元，按年插水51%，2022年曾大跌36%，兩年累失近七成銷售額。集團早前曾表示，今年為交付挑戰的「深水區」，將面對大量交付任務。

銷售見回穩的內房主要為國有企業，中國海外(688)及保利置業(119)去年銷售分別有5.1%及6.8%反彈；其餘要數合生創展(754)，去年銷售約326億元，與2022年持平。

樓市若未回穩 恐拖冧內地GDP穿4%

市場普遍認為，內房困局將左右今年內地增長，瑞銀高級中國經濟學家張寧上周表示，若內地樓價及銷售未能回穩，不排除內地今年增長會跌至4%以下，惟目前估計可增4.4%。該行早前估計，內房最快今年第二季至下半年才見復甦。

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