未見曙光｜高負債困擾 防疫爛尾樓夾擊 內房銷售額大減 難達標

中國恒大集團(3333)在2020年引爆的內房債務危機於今年持續，由高負債問題至爛尾樓，疊加疫情防控措施影響，大部分內房股今年銷售額大減逾雙位數兼未能達標，股價受累普遍錄得跌幅。然而隨著內地上月「三箭齊發」救市，暫未為內房帶來明顯曙光。
綜合多間已公布首11個月合約銷售的內房，跌幅介乎7%至70%不等，其中多間涉逾千億元人民幣銷售額的內房均錄雙位數下跌，其中包括碧桂園(2007)首11個月銷售涉3,354億元人民幣，按年減37.4%；萬科企業(2202)涉3,772億元人民幣，下滑33%；旭輝控股(884)涉1,175.9億元人民幣，瀉近48%；綠城中國(3900)涉2,630億元人民幣，跌17.6%。跌幅達約七成，包括融創中國(1918)及世茂集團(813)分別少70.7%及69.2%，至1,611億元人民幣及794.9億元人民幣。
至於恒大首11個月銷售額僅291.2億元人民幣，不但僅為2021年全年銷售額4,430億元人民幣的6.5%，較管理層早前曾揚言冀今年銷售目標為1萬億元人民幣，更不足3%。
除恒大外，龍湖集團(960)及合景泰富(1813)相信銷售亦難以達標，龍湖今年銷售目標為3,000億元人民幣，但至11月僅累涉1,832億元人民幣，按年減26.8%，股價今年則累跌34%；合景泰富今年目標為1,600億元人民幣，惟今年首11個月僅涉470.8億元人民幣，按年亦少近五成，股價則累減六成。
克而瑞地產研究早前指，內地首百強房企首11個月銷售額按年跌42.6%，有披露年度銷售目標的上市房企中，大部分至11月底銷售目標完成率不足80%，今年最終銷售逾1,000億元人民幣的房企僅20家，較2020及2021年減少逾半。
今年8月被中央點名的6間「示範民企」，在末季有3間陷風波，當中旭輝10月傳出債務違約；龍湖於8月曾傳票據逾期，創辦人吳亞軍上月宣布退休時，更引發股價閃崩；碧桂園被大行點名為「下一個旭輝」，引發股價大瀉。不過隨內地放寬封控，中央對內房的支持亦加強，板塊表現由地獄折返人間，惟內房卻趁機抽水或「賣仔」減持物管股，令市場信心仍薄弱。
碧桂園獲大股東楊惠妍貸款51億
碧桂園指與聯席主席兼大股東楊惠妍訂立貸款協議，將同意借出50.55億元貸款，以支持其經營發展，貸款為免息及無抵押，初始期限為3年1個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。碧桂園上周五收報2.68元，今年累瀉逾61%。
港股有望上試2萬關
港股今年尚餘3個交易日，聖誕假長假後今日復市，但在期指結算及年結前夕，料大市有望隨內地通關消息，以及滬深股市造好，分析指，倘有買盤配合，恒生指數或可乘勢上試20,000點大關。恒指上周五收報19,593點，跌86點或0.4%，但企穩10天線，全周累升143點或0.7%。恒生科技指數報4,124點，挫86點或2.1%，全周回落25點或0.7%，連跌兩周累瀉5.6%；而上周五大市成交不足800億元。
另外，內地滬深股市造好，上證綜合指數昨收市升30點或近1%，報3,095點，連升兩日，成交額2,679.4億元人民幣。深圳成分指數收報11,106點，漲127點或1.2%，成交額約4,006.9億元人民幣。創業板指數收報2,359點，升28點或1.2%。港口航運板塊全天強勢，煤炭、稀土等資源股集體走強，新冠治療概念股低迷，中藥板塊則走弱，兩市股份升多跌少，超過2,900隻股份飄紅，漲停板股份約54隻。