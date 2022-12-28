未見曙光｜高負債困擾 防疫爛尾樓夾擊 內房銷售額大減 難達標

中國恒大集團(3333)在2020年引爆的內房債務危機於今年持續，由高負債問題至爛尾樓，疊加疫情防控措施影響，大部分內房股今年銷售額大減逾雙位數兼未能達標，股價受累普遍錄得跌幅。然而隨著內地上月「三箭齊發」救市，暫未為內房帶來明顯曙光。

綜合多間已公布首11個月合約銷售的內房，跌幅介乎7%至70%不等，其中多間涉逾千億元人民幣銷售額的內房均錄雙位數下跌，其中包括碧桂園(2007)首11個月銷售涉3,354億元人民幣，按年減37.4%；萬科企業(2202)涉3,772億元人民幣，下滑33%；旭輝控股(884)涉1,175.9億元人民幣，瀉近48%；綠城中國(3900)涉2,630億元人民幣，跌17.6%。跌幅達約七成，包括融創中國(1918)及世茂集團(813)分別少70.7%及69.2%，至1,611億元人民幣及794.9億元人民幣。

至於恒大首11個月銷售額僅291.2億元人民幣，不但僅為2021年全年銷售額4,430億元人民幣的6.5%，較管理層早前曾揚言冀今年銷售目標為1萬億元人民幣，更不足3%。

除恒大外，龍湖集團(960)及合景泰富(1813)相信銷售亦難以達標，龍湖今年銷售目標為3,000億元人民幣，但至11月僅累涉1,832億元人民幣，按年減26.8%，股價今年則累跌34%；合景泰富今年目標為1,600億元人民幣，惟今年首11個月僅涉470.8億元人民幣，按年亦少近五成，股價則累減六成。

克而瑞地產研究早前指，內地首百強房企首11個月銷售額按年跌42.6%，有披露年度銷售目標的上市房企中，大部分至11月底銷售目標完成率不足80%，今年最終銷售逾1,000億元人民幣的房企僅20家，較2020及2021年減少逾半。

今年8月被中央點名的6間「示範民企」，在末季有3間陷風波，當中旭輝10月傳出債務違約；龍湖於8月曾傳票據逾期，創辦人吳亞軍上月宣布退休時，更引發股價閃崩；碧桂園被大行點名為「下一個旭輝」，引發股價大瀉。不過隨內地放寬封控，中央對內房的支持亦加強，板塊表現由地獄折返人間，惟內房卻趁機抽水或「賣仔」減持物管股，令市場信心仍薄弱。

