未見踴躍｜憧憬納入港股通助交投 雙櫃台首日成交僅1.6億人幣

港交所(388)港幣-人民幣雙櫃台模式交易首日操作，首階段獲納入雙櫃台證券名單的24隻股份均見成交，而總成交額約1.6億元人民幣未見踴躍，行政總裁歐冠昇指，正與內地監管部門合作，計劃將雙櫃台納入港股通，屆時內地投資者亦可藉南向通購買人民幣櫃台股份，以增加成交。
財政司長陳茂波出席儀式時指，新模式有助推動本港作為離岸人民幣資金池發展，目前獲納入雙櫃台的股份佔港股日均成交約40%，相信新交易模式有助加強香港作為離岸人民幣中心角色。
中移動成交逾5500萬人幣最多
不過，首日以人民幣交易比港元交易明顯低，其中中國移動(80941)(941)單一股份已約5,500萬元人民幣，其次為騰訊控股(80700)(700)成交約3,660萬元人民幣，兩股佔總成交近六成比重，兩股港元成交分別為8.75億元及71.8億元。至於長城汽車(2333)人民幣櫃台昨僅錄1.67萬元人民幣成交，為24隻股份中最小，但其港元成交則有3.5億元。
首日運作情況方面，中銀香港(2388)配合港交所雙櫃台模式，昨亦同步提供手機銀行跨櫃台股票交易服務，讓客戶於選擇指定證券後可靈活進行跨櫃台交易，此模式可同時進行交易及結算，有助減省匯兌成本及風險，及提升人民幣櫃台流動性及收窄兩個櫃台之間價差。
該行個人數字金融產品部副總經理周國昌指，截至5月底，人民幣活躍客戶數較去年底升近兩成，料雙櫃台模式有助進一步豐富人民幣產品類別。他又指，人民幣計價交易不應只是看第一天，亦不會預期有爆發性增長，反而更多股票再被納入後，加上可能納入港股通，相信有助交投。
中金料可減低換匯成本
中金報告指，港幣-人民幣雙櫃台模式登場，投資者可選擇以港元或人民幣交易同一股票，並可在港元櫃台和人幣櫃台間進行跨櫃台交易。另由於內地投資者暫無法藉港股通參與雙櫃台，但一旦可落實納入港股通，由於莊家機制會即時抹平兩個櫃台間價差，因此從持有期間匯率波動看兩個櫃台不會有大差異，但新增資金交易可減少部分交易中換匯成本，因港股通是港元計價、人民幣交收，因此如果沒有流動性差異，投資者從成本性考慮不排除直接以人民幣櫃台交易。
另外，中信證券指，增設人民幣交易櫃台有利降低持有人民幣投資者投資港股的匯兌成本，短期有望吸引在港離岸人民幣流入，提升港股整體流動性及交易活躍度，此外亦有助推進人民幣國際化，增加整體離岸人民幣投資渠道。當前已有多國宣布可以使用人民幣結算跨國貿易，人民幣櫃台將受惠於增量的離岸人民幣對內地資產的配置需求。
港股連升兩日後昨回吐，恒生指數收報19,912點，跌127點或0.6%，國企股指數報6,776點，下滑56點或0.8%，恒生科技指數報4,178點，減55點或1.3%，主板成交1,029.9億元，北水淨流入約71億元。人民幣見半年低，內房股走低，碧桂園(2007)瀉5.3%，收報1.77元，碧桂園服務(6098)收10.62元，挫3.3%，中國海外發展(688)下滑1%，收17.74元。