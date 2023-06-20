未見踴躍｜憧憬納入港股通助交投 雙櫃台首日成交僅1.6億人幣

港交所(388)港幣-人民幣雙櫃台模式交易首日操作，首階段獲納入雙櫃台證券名單的24隻股份均見成交，而總成交額約1.6億元人民幣未見踴躍，行政總裁歐冠昇指，正與內地監管部門合作，計劃將雙櫃台納入港股通，屆時內地投資者亦可藉南向通購買人民幣櫃台股份，以增加成交。

中移動成交逾5500萬人幣最多

不過，首日以人民幣交易比港元交易明顯低，其中中國移動(80941)(941)單一股份已約5,500萬元人民幣，其次為騰訊控股(80700)(700)成交約3,660萬元人民幣，兩股佔總成交近六成比重，兩股港元成交分別為8.75億元及71.8億元。至於長城汽車(2333)人民幣櫃台昨僅錄1.67萬元人民幣成交，為24隻股份中最小，但其港元成交則有3.5億元。

首日運作情況方面，中銀香港(2388)配合港交所雙櫃台模式，昨亦同步提供手機銀行跨櫃台股票交易服務，讓客戶於選擇指定證券後可靈活進行跨櫃台交易，此模式可同時進行交易及結算，有助減省匯兌成本及風險，及提升人民幣櫃台流動性及收窄兩個櫃台之間價差。

該行個人數字金融產品部副總經理周國昌指，截至5月底，人民幣活躍客戶數較去年底升近兩成，料雙櫃台模式有助進一步豐富人民幣產品類別。他又指，人民幣計價交易不應只是看第一天，亦不會預期有爆發性增長，反而更多股票再被納入後，加上可能納入港股通，相信有助交投。