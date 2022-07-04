末日博士預警滯脹債務危機 股市或要跌5成

有「末日博士」稱號的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預言，美國經濟很可能進入衰退，股市很可能進一步下挫，甚至從高位跌低至5成。

魯賓尼在評論及分析平台Project Syndicate發文分析美國衰退風險，指出包括美國聯儲局使用的模型在內的分析均預期，經濟硬著陸（即衰退期間失業率同時上升）的風險高，而下一次的經濟衰退將會是嚴重的滯脹債務危機。他將這次面臨的衰退和1970年代的情況比較，指出全球的私人和公共債務水平從1999年的200%上升到今天的350%。在這種情況下，貨幣政策的快速正常化和利率的上升將推動高槓桿家庭、公司、金融機構和政府破產和違約。

1970 年代式滯脹和 2008 年式債務危機

他指出，1970年代面對滯脹時債務水平低，並沒有出現大規模的債務危機，但2008年以後，債務危機削弱需求而引致低通脹或通縮。今天面臨的衰退，就是1970年代式滯脹和2008年式債務危機的混合。有別於主流意見，魯賓尼認為，一旦硬著陸的情況逼近，央行會因為憂慮債務狀況而態度最終會軟化並接受更高的通脹。

對於股市前景，魯賓尼認為，股市會從當前的熊市中繼續暴跌。他指出，在典型的普通衰退中，全球股票會下跌約35%。但是，由於下一次經濟衰退既是滯脹性的，金融危機隨之而來，股市的下跌可能接近50%。無論是温和或嚴重衰退，歷史表明股市在觸底之前還有更大的下跌空間。