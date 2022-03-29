末期分派｜農夫山泉倍增 萬洲多一成 藍籌食品企息誘股東

公│司│放│榜

藍籌食品股全線增派息！繼華潤啤酒(291)及百威亞太(1876)上調派息後，昨放榜的農夫山泉(9633)及萬洲國際(288)亦打出「息」誘牌，前者末期股息0.45元(人民幣，下同)，按年增1.6倍；後者末期股息14港仙，亦多12%。兩者派息增幅均高純利增長，惟股息率仍未達亮麗水平。

以農夫山泉昨收市價38.05港元計，股息率只有1.4厘，集團指派息是考慮盈餘、整體財務狀況、以及資本支出等因素。萬洲全年共派19港仙，升8.6%，以昨收市價4.74港元計，息率約4厘。潤啤及百威息率則分別1.5厘及1.2厘。

農夫山泉全年多賺36%

至於業績方面，農夫山泉去年底止全年純利71.62億元(約87.8億港元)，按年多35.7%，收入296.96億元，漲29.8%，毛利176.56億元，升30.7%，毛利率59.5%，增0.5個百分點，每股盈利0.64元。

分部表現看，集團期內包裝飲用水收益170.58億元，升22.1%，佔總收益57.4%；茶飲料收益45.79億元，漲48.3%，佔總收益15.4%；功能飲料收益36.95億元，升32.3%，佔總收益12.4%；果汁飲料收益26.14億元，漲32.2%，佔總收益8.8%。董事長鍾睒睒在業績公告中表示，集團去年成立滿25周年，未來將繼續貫徹包裝飲用水和飲料雙引擎發展的戰略，推出更多優質產品，以滿足消費者的期待。

油價走高添營業壓力

值得留意的是，兩大食品股均表明近日商品價、尤其油價走高，對業務成本有負面影響。農夫山泉指，國際油價具有關聯性的PET等原材料採購價格顯著升，包裝物、能源價格也呈現上漲趨勢，給包裝飲用水和飲料生產企業帶來成本上升壓力，將繼續以審慎態度，密切關注各方面的影響和變化，動態調整公司運營，積極應對。萬洲執行董事兼行政總裁郭麗軍亦指，商品價格走高影響經營，會透過對沖及提升產能規模等措施，減低成本上升的壓力。