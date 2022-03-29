末期分派｜農夫山泉倍增 萬洲多一成 藍籌食品企息誘股東

公│司│放│榜
藍籌食品股全線增派息！繼華潤啤酒(291)及百威亞太(1876)上調派息後，昨放榜的農夫山泉(9633)及萬洲國際(288)亦打出「息」誘牌，前者末期股息0.45元(人民幣，下同)，按年增1.6倍；後者末期股息14港仙，亦多12%。兩者派息增幅均高純利增長，惟股息率仍未達亮麗水平。
以農夫山泉昨收市價38.05港元計，股息率只有1.4厘，集團指派息是考慮盈餘、整體財務狀況、以及資本支出等因素。萬洲全年共派19港仙，升8.6%，以昨收市價4.74港元計，息率約4厘。潤啤及百威息率則分別1.5厘及1.2厘。
農夫山泉全年多賺36%
至於業績方面，農夫山泉去年底止全年純利71.62億元(約87.8億港元)，按年多35.7%，收入296.96億元，漲29.8%，毛利176.56億元，升30.7%，毛利率59.5%，增0.5個百分點，每股盈利0.64元。
分部表現看，集團期內包裝飲用水收益170.58億元，升22.1%，佔總收益57.4%；茶飲料收益45.79億元，漲48.3%，佔總收益15.4%；功能飲料收益36.95億元，升32.3%，佔總收益12.4%；果汁飲料收益26.14億元，漲32.2%，佔總收益8.8%。董事長鍾睒睒在業績公告中表示，集團去年成立滿25周年，未來將繼續貫徹包裝飲用水和飲料雙引擎發展的戰略，推出更多優質產品，以滿足消費者的期待。
油價走高添營業壓力
值得留意的是，兩大食品股均表明近日商品價、尤其油價走高，對業務成本有負面影響。農夫山泉指，國際油價具有關聯性的PET等原材料採購價格顯著升，包裝物、能源價格也呈現上漲趨勢，給包裝飲用水和飲料生產企業帶來成本上升壓力，將繼續以審慎態度，密切關注各方面的影響和變化，動態調整公司運營，積極應對。萬洲執行董事兼行政總裁郭麗軍亦指，商品價格走高影響經營，會透過對沖及提升產能規模等措施，減低成本上升的壓力。
萬洲豬肉利潤瀉99%
萬洲去年生物公允價值調整前純利10.43億美元(約81.4億港元)，按年升7.2%，收入272.93億美元，增6.7%，經營利潤19.66億美元，漲13.7%，每股盈利7.37美仙。
分部收入方面，肉製品收入138.08億美元，多13.5%，經營利潤18.95億美元，增26.4%；不過豬肉收入119.69億美元，跌2.7%，經營利潤則大瀉99.1%，至只有300萬美元。
萬洲指，豬肉經營利潤大挫受累內地錄經營虧損5,300萬美元，上年度同期利潤2.71億美元，並解釋指儘管屠宰規模擴大，惟由於售價快速且急劇下降，導致內地生產的庫存及進口的豬肉大幅貶值，盈利能力遭受負面影響。郭麗軍估計，今年生豬價格仍會較2020年低。
康師傅純利毛利率均跌
至於非藍籌的食品股康師傅(322)，昨公布去年純利38億元(約47.3億港元)，按年跌6.4%，營業額增9.6%，至740.8億元，毛利微升0.3%，至225億元，毛利率30.39%，跌2.78個百分點。派末期股息每股5.3美仙及特別股息5.3美仙，共10.6美仙(約0.83港元)，減4.3%。
集團期內除息稅項折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為83.9億元，減10.4%，每股盈利67.57分。其中方便麵收益減3.6%，至284.4億元，因原材料價格上漲及組合變化，令毛利率挫4.94個百分點，至24.36%，溢利瀉26.7%，至20億元。飲品業務收入升20.2%，至448億元，毛利率降2.11個百分點，至33.83%，溢利升15.2%，至18.37億元。
康師傅昨收報13.58港元，跌0.24港元或1.7%，成交額6,249萬港元。以昨收市價計，連特息的息率有10厘。