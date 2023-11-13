本周放榜｜騰訊阿里季績 最牛估升三成

港股本周聚焦「習拜會」之餘，亦為科技季績高峰，包括兩大龍頭騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)均即將派發上季成績表。本周三放榜的騰訊，市場預料第三季收入或首破千五億元(人民幣，下同)，尤其憧憬廣告收入再創新高，而經調整利潤最牛估按年增逾三成，料連續三季錄增長至新高水平。中資券商對阿里次季業亦樂觀，同樣料經調整利潤最多可升30%。
綜合市場資訊，大行幾乎一面倒預料騰訊上季非國際財務報告準則淨利潤有增長，滙豐研究最牛估422.5億元，即較去年同期的322.54億元升31%，按季亦增12.5%；最淡的花旗亦估錄372.33億元，按年多15.4%，按季則減不足1%。收入方面，預料騰訊上季收入介乎1,528億元至1,558億元，按年升幅介乎9%至11%。
市場預期廣告收入會再成騰訊上季業績亮點，野村認為在視頻廣告的推動下，集團上季廣告收入可達270億元，按年多27%，按季則升9%。里昂則料騰訊上季線上廣告收入達259.17億元，按年多21%，按季增3.7%，毛利達126.99億元，大升27.8%。至於摩根士丹利則估騰訊線上廣告收入為265.51億元，按年多24%。
除線上廣告持續造好，大行估計遊戲業務回暖。中信證券預料上季遊戲收入達468億元，按年多9.2%，當中內地遊戲收入升7%，至334億元，海外遊戲則漲15%，至135億元。
大行冀阿里公布分拆進展
至於阿里巴巴將於本周四公布第二季度業績，料非公認會計準則淨利潤可錄高增長，中金料達403.51億元，較去年同期338.2億元，多19.3%；海通國際最樂觀估439.6億元，即大升30%。至於經調整EBITDA預測則介乎404億至424億元，即升幅約12%至17%。大行期望阿里最新指引會公布更多業務分拆的進展。值得留意是，張勇離任後將不會主持今次業績會，料新任首席執行官吳泳銘將登場。