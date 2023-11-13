本周放榜｜騰訊阿里季績 最牛估升三成

港股本周聚焦「習拜會」之餘，亦為科技季績高峰，包括兩大龍頭騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)均即將派發上季成績表。本周三放榜的騰訊，市場預料第三季收入或首破千五億元(人民幣，下同)，尤其憧憬廣告收入再創新高，而經調整利潤最牛估按年增逾三成，料連續三季錄增長至新高水平。中資券商對阿里次季業亦樂觀，同樣料經調整利潤最多可升30%。

綜合市場資訊，大行幾乎一面倒預料騰訊上季非國際財務報告準則淨利潤有增長，滙豐研究最牛估422.5億元，即較去年同期的322.54億元升31%，按季亦增12.5%；最淡的花旗亦估錄372.33億元，按年多15.4%，按季則減不足1%。收入方面，預料騰訊上季收入介乎1,528億元至1,558億元，按年升幅介乎9%至11%。