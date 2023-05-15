本周重點｜聚焦龍頭科企業績 騰訊料高增長 阿里或持平

港股4月下旬至今持續在19,500至20,300點之間約800點區間反覆，偶見資金撲入的「中特估」概念亦迅速見退潮跡象，炒作熱情短癮。展望本周有多隻科技巨頭公布業績，料成資金焦點，當中公布季績的騰訊控股(700)，大行預料有望錄6年來首次高逾四成的增長；至於周四放榜全年成績的阿里巴巴(9988)則料交出持平成績表，兩巨頭業績表現或可為後市指路。

除阿里及騰訊外，百度集團(9888)及騰訊音樂(1698)本周二亦會公布首季業績，下周亦有小米集團(1810)、網易(9999)、微博(9898)及金山軟件(3888)等接力。

市場料騰訊最牛多賺46%

綜合市場資訊，大行估計騰訊上季非通用會計準則純利介乎約310億元(人民幣，下同)至373億元，即較去年首季的255.45億元，按年錄21%至46%升幅，按季亦有4%至25%增長；至於純利則估計介乎約235億至349億元，即較去年首季的234.13億元，按年多0.3%至49%。以按年升幅計，騰訊上一次經調整純利錄逾四成增長已要數到2017年，純利則為2021年首季以來未見過，意味倘集團交出市場預期上限業績，即近年罕見的高增長將重現。

大行對騰訊業績偏向樂觀，主要由於內地遊戲復甦情況理想，加上集團視頻號變現加快，以及成本控制見效等，華泰證券更認為，騰訊未來2至5年在微信生態、金融科技及旗艦遊戲系列，將會見到更多商業變現情況。至於集團未來業務指引中，市場料其對AI模型建設的未來計劃會較受關注。